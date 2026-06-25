Schnabel, del BCE, prevé más medidas de endurecimiento pese al alto al fuego en Irán

El Banco Central Europeo (BCE) tendrá que seguir subiendo las tasas de interés, ya que los precios de la energía se mantienen altos y el alto al fuego en Medio Oriente no es motivo para que los responsables políticos bajen la guardia, dijo Isabel Schnabel, miembro del Consejo de Gobierno del BCE.

El BCE se convirtió este mes en el primer gran banco central en subir los costos de financiamiento, con la esperanza de contener el alza de los precios de la energía provocada por la guerra, y los operadores prevén al menos un aumento más de aquí a finales de año, incluso después de que el acuerdo entre Estados Unidos e Irán haya hecho bajar los precios del petróleo.

Schnabel insistió en que sería necesario un mayor endurecimiento de la política monetaria, pero se mantuvo abierta en cuanto al momento y el alcance de los incrementos de tasas.

“Desde la perspectiva actual, tendremos que subir aún más las tasas de interés para que la inflación vuelva a nuestro objetivo de 2.0% a medio plazo”, declaró Schnabel al periódico alemán Die Zeit en una entrevista. “Sin embargo, el alcance y el calendario de las nuevas medidas dependerán de cómo evolucionen el conflicto, la economía y la inflación”.

Los analistas de Société Générale señalaron que Schnabel estaba rectificando un “desliz” de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, quien el lunes afirmó que no veía la necesidad de una “respuesta política más contundente en esta fase”.

Los operadores estiman que hay una probabilidad de uno entre tres de que el BCE suba las tasas en su reunión del 22 y 23 de julio, aunque se considera más probable un aumento en septiembre, seguida de una posible alza final en algún momento del próximo año.

“Seguimos opinando que los mercados están exagerando el alcance probable del endurecimiento de la política monetaria del BCE”, afirmó Mark Haefele, director de inversiones de UBS Global Wealth Management. “Nuestra previsión apunta a una última alza de tasas en septiembre, ya que la reciente caída de los precios del petróleo hace poco probable un alza en julio.

Philip Lane, economista jefe del BCE, afirmó que la inflación de la zona euro podría mantenerse por encima del objetivo de 2.0% durante algún tiempo.