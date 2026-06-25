Diputados argentinos aprueban proyecto “Súper RIGI”

La Cámara de Diputados de Argentina aprobó los acuerdos internacionales con los holdouts con 139 votos a favor y 97 negativos y el proyecto de “Súper RIGI” con 130 votos afirmativos, 106 negativos y 7 abstenciones.

Con esta sesión, el oficialismo festeja que consiguió dejar atrás la parálisis legislativa que vivían por el escándalo que involucra el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La maniobra se logró dado que La Libertad Avanza tuvo que ceder a convocar a comisiones y, luego, modificaron la citación para agregar la firma de dictamen para la semana que viene, a pedido de los aliados.

La iniciativa apunta a proyectos que aún no tienen desarrollo en la Argentina o que se encuentran en etapas experimentales, con la intención de posicionar al país como un polo atractivo para industrias de alto valor agregado. La propuesta establece un piso de inversión de 1,000 millones de dólares y ofrece una batería de beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios durante un período de hasta 30 años. Entre otras ventajas, contempla una reducción de la carga tributaria sobre las ganancias, mecanismos de amortización acelerada para inversiones, exenciones arancelarias y una progresiva liberalización del acceso a las divisas generadas por exportaciones.

El proyecto llega al recinto con el respaldo del oficialismo, sectores de la UCR e Innovación Federal, luego de haber obtenido dictamen favorable en un amplio plenario de comisiones.