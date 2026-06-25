Venezuela recurrirá a sus fondos del FMI para reconstrucción

Venezuela utilizará parte de las reservas que mantiene en el Fondo Monetario Internacional (FMI) como parte de los esfuerzos de reconstrucción tras haber sido azotada por dos terremotos consecutivos.

Según fuentes familiarizadas con el asunto, el país pretende acceder inicialmente a 200 millones de dólares de sus 4,500 millones en Derechos Especiales de Giro (DEG). Estas fuentes, que pidieron permanecer en el anonimato debido a que la información no es pública, indicaron que no está claro si el país buscará utilizar más DEG en un futuro próximo.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció el jueves la creación de un fondo con recursos del FMI para financiar la reconstrucción de la infraestructura, los hospitales y las viviendas dañadas. El país declaró el estado de emergencia tras los dos terremotos que sacudieron el estado de Yaracuy, al oeste de Caracas, la noche del miércoles. Los DEG son activos creados por el FMI y distribuidos a los países miembros en proporción a su contribución, y su uso no requiere un programa de préstamos más amplio del Fondo. El acceso de Venezuela a estos fondos estuvo suspendido durante años hasta abril de este año, cuando el FMI declaró que existía un reconocimiento global suficientemente amplio del gobierno de Rodríguez .

La portavoz del FMI, Julie Kozack, declaró el jueves en una conferencia de prensa en Washington que el Fondo mantiene una estrecha colaboración con las autoridades venezolanas "mientras evalúan el impacto económico y las necesidades de recuperación". Sin embargo, declinó ofrecer detalles sobre el fondo propuesto.

Los fondos que Venezuela mantiene en el FMI forman parte de los 650,000 millones de dólares que el FMI asignó a finales de 2021 a sus miembros, con el objetivo de impulsar la liquidez mundial y ayudar a los países de bajos ingresos a hacer frente a la creciente deuda derivada de la pandemia.

Los DEG son activos de reserva internacionales que pueden convertirse en cinco monedas: el dólar estadounidense, el euro, el yen, la libra esterlina y el yuan. Los Estados miembros pueden mantenerlos como parte de sus reservas o intercambiarlos por divisas de otros miembros mediante acuerdos voluntarios.

El doble terremoto presentado en Venezuela el 24 de junio ha generado una oleada de ayudas por parte de Gobiernos internacionales y organizaciones multilaterales, pero también del sector privado y la ciudadanía. Algunos de los primeros sectores en pronunciarse fueron el aéreo, transporte terrestre y telecomunicaciones.