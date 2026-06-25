Reservas probadas de gas en Colombia han caído 54.6%: ANH

El informe de reservas presentado por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) de Colombia sembró más dudas sobre el futuro energético del país, ya que las reservas probadas de gas natural continuaron deteriorándose en 2025. De acuerdo con el reporte anual, el país cerró el año con 1,717 gigapies cúbicos (Gpc) de reservas probadas, lo que representa una caída de 16.8% frente a los 2,064 Gpc reportados en 2024.

El resultado continúa una tendencia descendente durante los últimos años. Desde 2018, cuando las reservas alcanzaban 3,782 Gpc, el volumen se ha reducido en 2,065 Gpc, equivalente a una contracción de 54.6 por ciento.

La disminución también se percibe en la relación reservas-producción, un indicador que estima cuántos años podrían mantenerse los niveles actuales de producción con las reservas existentes. En 2025, este se ubicó en 5.9 años, el mismo nivel registrado en 2024, pero muy por debajo de los nueve años observados en 2018.

El informe muestra que durante 2025 la producción comercializada de gas fue de 290 Gpc, inferior a los 351 Gpc registrados un año antes. Además, la incorporación total de nuevas reservas volvió a ser negativa, con una variación de -58 Gpc, situación que también se había presentado en 2023.

Las cifras muestran las dificultades que enfrenta el país para reponer los volúmenes que saca. Mientras en 2021 se incorporaron 610 Gpc de nuevas reservas, en los últimos tres años los resultados han sido insuficientes para compensar la producción anual.

La trayectoria de las reservas coincide con las advertencias realizadas por distintos agentes del sector sobre la necesidad de acelerar la exploración y el desarrollo de nuevos proyectos de gas natural, en medio de un contexto de creciente dependencia de las importaciones para cubrir la demanda interna.

Según el reporte de la ANH, aunque la vigencia de las reservas se mantuvo estable frente a 2024, el indicador continúa en uno de los niveles más bajos de la serie histórica reciente.