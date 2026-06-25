Suprema Corte de EU avala restricciones de asilo en la frontera

Washington. La Corte Suprema dio dos espaldarazos a la política migratoria del gobierno de Donald Trump ayer 25 de junio, al permitir el fin del estatuto temporal de refugiados para cientos de miles de haitianos y que las demandas de asilo puedan ser rechazadas en la frontera con México.

Según la ley estadounidense, un migrante que "llega a Estados Unidos" puede solicitar asilo y debe ser inspeccionado por un funcionario federal de inmigración. La cuestión legal en este caso es si los solicitantes de asilo detenidos en el lado mexicano de la frontera han llegado a Estados Unidos.

“Un extranjero que se encuentra de pie en México no 'llega a los Estados Unidos' simplemente por intentar, sin lograrlo, poner un pie en este país. Un extranjero 'llega a los Estados Unidos' únicamente cuando cruza la frontera”, declaró la mayoría de la Corte en su sentencia (6 votos a favor y 3 en contra).

La expresión inglesa "to arrive in the United States" era el objeto de la polémica, ya que a juicio de las organizaciones de defensa de los migrantes, significa "llegar a" la frontera terrestre.

La organización Al Otro Lado lideraba esa petición ante la Corte Suprema.

Un tribunal federal de apelaciones había bloqueado la política que la policía fronteriza empezó a aplicar en 2016, de dejar de recibir esas solicitudes de asilo cuando las oleadas de indocumentados eran masivas en la frontera con México.

En el otro fallo, el tribunal sentenció, de nuevo por 6 votos a 3, de poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para retirar las protecciones contra la deportación a unos 350,000 haitianos y 6,100 sirios.