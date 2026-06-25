Economía de EU crece más de lo estimado

La economía estadounidense creció más rápido de lo que se había estimado inicialmente en el primer trimestre, pero el gasto de los consumidores prácticamente se estancó.

El Producto Interno Bruto (PIB) creció a una tasa anualizada de 2.1%, cifra revisada al alza, durante el último trimestre, informó ayer la Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio en su tercera estimación del PIB del primer trimestre.

Anteriormente se había comunicado que el crecimiento había avanzado a un ritmo de 1.6 por ciento. Los economistas encuestados por Reuters esperaban que el crecimiento del PIB se mantuviera sin revisar.

La economía creció a un ritmo de 0.5% en el trimestre comprendido entre octubre y diciembre. La revisión al alza de 0.5 puntos porcentuales del crecimiento del último trimestre se debió a una revisión a la baja de las importaciones, principalmente de bienes de consumo y de capital.

El impulso al crecimiento derivado de la disminución de las importaciones se vio parcialmente contrarrestado por una fuerte revisión a la baja del gasto en consumo, que representa más de dos tercios de la economía.

El crecimiento del gasto de los consumidores se redujo a 0.5% desde 1.4% registrado anteriormente, lo que refleja revisiones a la baja de los gastos en servicios, incluidos los servicios financieros y los seguros, así como los viajes internacionales.