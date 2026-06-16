Abren expediente a seis bancos españoles por guerra hipotecaria

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el ente que regula la competencia en España, anunció ayer la apertura de un expediente sancionador a seis grandes bancos por posibles prácticas anticompetitivas derivadas de declaraciones públicas de sus directivos.

Las entidades afectadas son Bankinter, Banco Santander, BBVA, Unicaja, CaixaBank y Sabadell, informó la CNMC en un comunicado.

El organismo señaló que el expediente se refiere a una “posible práctica contraria al artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia y al artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea”, que prohíben acuerdos entre empresas para adulterar la competencia.

La investigación se centra en manifestaciones de directivos de estos bancos sobre la política comercial futura, especialmente en relación con las tasas de interés de las hipotecas a tasa fija, que habrían facilitado una coordinación indirecta entre entidades rivales.

El organismo explicó que se investiga “la realización, por algunos de sus directivos, de declaraciones públicas sobre la política comercial futura del banco relacionadas, en particular, con las tasas de interés de las hipotecas a tasa fija”.

“Tales declaraciones habrían permitido a las entidades del sector anticipar el comportamiento futuro de sus competidores”, añadió.

La entidad supervisora tiene 24 meses para la instrucción y resolución del expediente.

Según datos del portal inmobiliario Idealista, la tasa de interés de las hipotecas a tasa fija de cinco de estas seis entidades oscilaban en junio del 2026 entre 3.99 y 4.85 por ciento.

Patricia Suárez, presidenta de la asociación española de consumidores ASUFIN, acogió con satisfacción la investigación y afirmó que “cuando todos los bancos actúan prácticamente de la misma manera, acabamos pagando más por nuestros préstamos y obteniendo menos rendimiento de nuestros ahorros”.

La investigación se produce en un momento de intensa competencia entre las entidades de crédito españolas en el mercado hipotecario. Algunos directivos bancarios han advertido de prácticas “irracionales” para captar clientes, con tasas de interés que, en algunos casos, se sitúan por debajo de los precios de mercado.

Las hipotecas en España se encuentran entre las más bajas de la zona euro, con una tasa de interés media de 2.81% en abril, frente a la media de la zona euro, que se sitúa en 3.44%, según datos del Banco Central Europeo.

Sin embargo, los bancos españoles se encuentran entre los que ofrecen las tasas de interés más bajas para los depósitos a un año, con una media de 1.78%, lo que está por debajo de la media de 1.87% en la zona euro, de 2.25% en Italia y de 2.42% en los Países Bajos.