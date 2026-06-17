Zavala, a cargo de tareas de organización

Ariadna Montiel presentó a Manuel Zavala Salazar como nuevo responsable de la Secretaría de Organización del partido, cargo que asumió tras la salida de Andres Manuel López Beltrán.

La dirigente destacó la trayectoria política de Zavala, a quien describió como un militante con experiencia en tareas de organización electoral y territorial en el sureste del país.

“Es un gran compañero, todos le tenemos confianza y sabemos que vamos a hacer muy buen equipo”, afirmó.

Por su parte, Zavala agradeció la designación y aseguró que mantendrá el trabajo de cercanía con la militancia y con la ciudadanía.

“Este gran movimiento se creó para servir y no para servirse”, expresó el nuevo secretario de Organización.

Además, relató que participó junto a Layda Sansores en las movilizaciones derivadas del conflicto poselectoral de 1997 y aseguró que su experiencia política se construyó desde las bases del movimiento, primero como brigadista y activista, y posteriormente en diversas responsabilidades partidistas y de gobierno.

También, señaló que continuará recorriendo el territorio para fortalecer la estructura partidista y promover el proyecto de transformación impulsado por Morena.

Zavala fue el primer presidente de Morena en Campeche. También se desempeñó como diputado local, director regional de Bienestar y coordinador de la campaña presidencial en Yucatán de la hoy presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en coordinación con el actual gobernador yucateco Joaquín Díaz Mena.