Niega la CNTE debilitarse ante retorno de maestros

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) exigió al gobierno federal aclarar si continuará en diálogos con el magisterio, ya que ellos aseguraron que por su parte “la mesa de negociación no está rota”.

Durante el día 16 de movilizaciones como parte de su huelga nacional, contingentes de la CNTE realizaron bloqueos en Paseo de la Reforma, a la altura del Caballito y el Ángel de la Independencia.

Dicha acción afirmaron que tiene como propósito exigir respuestas concretas a las demandas centrales del magisterio, entre ellas la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, la eliminación de la USICAMM y una solución integral al sistema de pensiones y jubilaciones.

De igual forma reiteraron que la movilización continuará mientras no existan respuestas satisfactorias por parte del gobierno federal; incluso, amagaron con nuevas acciones de cara al siguiente partido del Mundial de Colombia contra Uzbekistán, que se realizará este miércoles en el Estadio Ciudad de México, mejor conocido como el Azteca.

“La mesa de negociación no está rota. Si nos convoca estamos aquí a unos pasos de la Secretaría de Gobernación. Pero nos parece que es con la Presidenta con quien debemos sostener el diálogo. Si la Presidenta define que no va a haber más diálogo, más negociación, le solicitamos que nos lo diga de frente, no a través de una pantalla", dijo Pedro Hernández, secretario general de la Sección 9 de la Ciudad de México.

Asimismo, rechazó que el movimiento magisterial se esté debilitando pese al retiro de algunos maestros del plantón que mantiene en los alrededores del Zócalo capitalino; al tiempo que llamó a diferentes secciones a movilizarse este miércoles.

“Hoy podemos decir que se está reforzando, que estamos en esta actividad que decidió nuestra Asamblea Nacional Representativa y que mañana otra vez estarán particularmente mis compañeros de las secciones 9, 10, 11 y 60 de la Ciudad de México, le solicitamos que mañana salgamos la ola roja nuevamente para que aportemos lo que sabemos hacer bien, que es participar, qué es exigir, que es movilizarnos”, dijo.

Por su parte, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG-CNTE), Elvira Meleces, dejó abierta la posibilidad de un nuevo plantón en la avenida Paseo de la Reforma.

“Al menos el contingente de Guerrero hemos evaluado plantarnos aquí en Reforma, hemos evaluado, sí, traspasar el plantón; creo que todavía no ha sido una determinación de la Asamblea Nacional Representativa (ANR), pero lo que vamos a hacer es evidenciar que seguimos en la lucha”, dijo Meleces.