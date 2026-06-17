Sheinbaum prevé mayor inversión pública y privada

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que durante el segundo semestre de 2026 se incrementarán las inversiones públicas y los esquemas de inversión mixta en infraestructura estratégica, lo que contribuirá a fortalecer el crecimiento económico del país.

Durante su conferencia matutina de este martes 16 de junio, se le preguntó a la mandataria sobre los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que mostraron un crecimiento de 2.1% en la actividad industrial a abril, impulsado principalmente por el sector de la construcción.

Ante ello, Sheinbaum Pardo sostuvo que el panorama económico podría fortalecerse en la segunda mitad del año gracias a la ejecución de nuevos proyectos de infraestructura promovidos por el gobierno federal.

“El próximo semestre, que empieza de julio a diciembre, va a haber más inversiones públicas y lo que llamamos inversión mixta”, afirmó.

La titular del Ejecutivo explicó que estos esquemas contemplan la participación de financiamiento privado bajo mecanismos distintos a las antiguas Asociaciones Público-Privadas (APP), los cuales, aseguró, operarán bajo criterios de transparencia y supervisión gubernamental.

También, detalló que las inversiones se concentrarán en sectores estratégicos como carreteras, puertos, aeropuertos y el sistema eléctrico nacional.

“Eso se va a notar en el siguiente semestre y eso va a ayudar al crecimiento de la economía”, señaló.

No obstante, la jefa del estado mexicano enfatizó que el crecimiento económico por sí sólo no es suficiente si no se traduce en mejores condiciones de vida para la población. “Que haya crecimiento es importante, pero si no hay distribución de la riqueza... progreso sin justicia no es progreso”, expresó.

Sheinbaum Pardo mencionó que, durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, uno de los principales resultados fue la reducción de la pobreza, pese a los efectos económicos provocados por la pandemia del Covid-19.

Recordó que en 2020 el Producto Interno Bruto registró una caída cercana al 8% debido al cierre de actividades económicas para contener los contagios. Sin embargo, destacó que durante ese periodo más de 13 millones de personas salieron de condiciones de pobreza.

La mandataria atribuyó dicho resultado a una política basada en la redistribución del ingreso mediante el incremento sostenido de los salarios y la expansión de los programas sociales.

Según su punto de vista, los dos pilares fundamentales de esa estrategia fueron los aumentos salariales y los Programas para el Bienestar, complementados por la ampliación de diversos derechos sociales.

La presidenta Sheinbaum detalló que las inversiones se concentrarán en sectores estratégicos como carreteras, puertos, aeropuertos y electricidad.