Se deslindan de exmilitar acusado en NY

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, se deslindó del caso de Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa acusado en Estados Unidos de presuntos vínculos con la facción de los Chapitos del Cártel de Sinaloa, y aseguró que el militar retirado no mantiene ninguna relación laboral con las Fuerzas Armadas desde 2022.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, de este martes 16 de junio, Trevilla Trejo sostuvo que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no tenía postura alguna respecto al proceso judicial que enfrenta Mérida Sánchez en territorio estadounidense, al tratarse de un asunto que corresponde a la Fiscalía General de la República y a las autoridades judiciales de Estados Unidos.

Indicó que el exfuncionario pasó a situación de retiro en 2022 y que desde entonces su único vínculo con la institución castrense es de carácter administrativo, a través del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM), para efectos del pago de haberes de retiro y servicios médicos.

A la pregunta sobre las declaraciones de la gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, quien habría señalado que la Sedena tuvo participación en el nombramiento de Mérida Sánchez como secretario de Seguridad estatal, Trevilla rechazó esa versión y aseguró que pudo tratarse de una interpretación equivocada.

“Los gobiernos de los estados son autónomos. Ellos pueden solicitar el apoyo a la Secretaría de la Defensa Nacional y piden la opinión sobre cómo fue determinado general en funciones, en su ruta profesional y en su carrera. Así es como sucedió”, indicó.

El funcionario reiteró que la dependencia no tiene información sobre la situación jurídica que enfrenta Mérida Sánchez en Estados Unidos.

Mérida Sánchez se convirtió en el primer exfuncionario mexicano, señalado en la reciente acusación presentada por fiscales estadounidenses en una corte federal de Manhattan, en comparecer ante la justicia de ese país.

Entre los 10 funcionarios y exfuncionarios mencionados en el expediente también figura el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien ha rechazado las acusaciones y actualmente es objeto de una investigación abierta por la Fiscalía General de la República.

Según información confirmada previamente por el Gabinete de Seguridad federal, Mérida Sánchez ingresó a territorio estadounidense por la garita de Nogales, Arizona, el pasado 11 de mayo, donde quedó bajo custodia del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos antes de ser trasladado a Nueva York (NY) para enfrentar el proceso judicial.