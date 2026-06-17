Buscan candidatura por Morena medio centenar

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, anunció que hoy el partido presentará formalmente el proceso para la elección de las y los Coordinadores de la Defensa de la Transformación en las entidades que renovarán gubernaturas en 2027, junto con la convocatoria, los tiempos y las reglas que regirán el procedimiento interno.

Montiel aseguró que el partido mantiene un ambiente de unidad pese a la creciente competencia interna por las futuras candidaturas y rechazó que exista un desgaste político que pueda afectar a Morena en las elecciones intermedias.

Además, confirmó que este miércoles se dará a conocer todo el procedimiento interno para la designación de coordinadores estatales, quienes eventualmente serán los candidatos a gobernador del oficialismo en 2027.

Aliados

Aunque evitó abundar en detalles sobre la estrategia electoral para 2027, Montiel confirmó que Morena mantiene acuerdos con sus aliados para competir en coalición.

Indicó que representantes de los tres partidos participarán en la presentación del proceso interno de hoy en el que también se dirá la ruta organizativa y política.

Aspirantes del Congreso

Hasta ayer sumaban 54 los funcionarios y exfuncionarios, alcaldes, senadores y diputados federales y locales que aspiran a candidatos de la coalición Morena-PVEM-PT a gobernadores de 16 de los 17 estados en que habrá elecciones el 6 de junio del 2027 para renovar la gubernatura.

Contando los aspirantes al gobierno de San Luis Potosí, el único estado en que no habrá alianza del oficialismo y el PVEM contenderá con la senadora Ruth González Silva, esposa del actual gobernador Ricardo Gallardo Cardona, como su candidata, quien habrá de enfrentar a quien resulte abanderado de la coalición Morena-PT, de entre Cuauhtli Badillo y Carlos Arreola, ambos diputados locales morenistas, y Rita Ozalia Rodríguez Velazquez, dirigente estatal de Morena, los postulantes suman 57.

Del total de aspirantes, 51 son morenistas, cinco pevemistas y uno petista.

La senadora Nora Ruvalcaba, quien quiere ser candidata de Morena por segunda ocasión consecutiva, el diputado federal Arturo Ávila, Aldo Ruiz, delegado de Programas del Bienestar, y Ana Gómez (diputada local) aspiran a ocupar la titularidad de las coordinaciones estatales de defensa de la cuarta transformación en Aguascalientes; es decir, la candidatura a la gubernatura.

Aspiran a gobernar Baja California los senadores morenistas Julieta Ramírez y Armando Ayala Robles.

Los senadores de Morena Homero Davis Castro y Lucía Trasviña buscan gobernar Baja California Sur.

Alcalde de Ciudad del Carmen, Pablo Gutiérrez Lázarus quiere ser gobernador de Campeche. La senadora con licencia Andrea Chávez y Cruz Pérez Cuéllar, presidente municipal de Ciudad Juárez, disputarán la candidatura al gobierno de Chihuahua.

El senador pevemista Virgilio Mendoza Amezcua quiere ser gobernador de Colima.

Para estar en condiciones de buscar la candidatura al gobierno de Michoacán, ayer solicitó licencia al cargo Carlos Torres Piña, fiscal general del estado; los senadores Celeste Ascencio y Raúl Morón y Celeste Ascencio también son aspirantes, junto con Gladys Butanda, secretaria de Desarrollo Urbano.

Los senadores Jasmine Bugarín (PVEM) y el morenista Pavel Jarero quieren gobernar Nayarit.

Para el gobierno de Nuevo León hay siete aspirantes, entre los que destacan Tatiana Clouthier Carrillo, quien dejó el cargo de titular del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, y los senadores Judith Díaz (Morena) y el pevemista Waldo Fernández.

Santiago Nieto renunció como director del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) porque quiere ser candidato al gobierno de Querétaro, nominación que también buscan la senadora Beatriz Robles Gutiérrez y Luis Humberto Fernández y Gilberto Herrera Ruiz, ambos diputados federales.

Para Quintana Roo se quieren registrar los aspirantes Rafael Marín Mollinedo, exdirector de la Agencia Nacional de Aduanas, y el senador Eugenio Segura.

Las senadoras morenistas Imelda Castro y Lorenia Valles buscan ser gobernadoras de Sinaloa y Sonora, respectivamente.

Dos mujeres funcionarias aspiran a gobernar Sonora: María Dolores del Río, secretaria de Anticorrupción, y la secretaria de Agricultura, Célida López.

Para Tlaxcala aspira la senadora morenista Ana Lilia Rivera, y en Zacatecas su correligionaria senadora Verónica Díaz y la petista Geovanna Bañuelos, además de los diputados federales Ulises Mejía Haro y José Narro, de Morena, y el pevemista Carlos Puente.