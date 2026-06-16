Ciclón tropical dejará lluvias intensas en Nuevo León y Tamaulipas

Sobre el Golfo de México, a 105 kilómetros de Reynosa, Tamaulipas, se formó ayer el potencial ciclón tropical Uno, por lo que se pronostican lluvias intensas en Nuevo León y el territorio tamaulipeco, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

A las seis de la tarde de ayer, tiempo del centro de México, el potencial ciclón tropical Uno se localizaba a 25 kilómetros (km) al sur-sureste de Corpus Christi, Texas, Estados Unidos de América, y a 190 km al norte de Matamoros, Tamaulipas, México, con vientos máximos sostenidos de 45 kilómetros por hora (km/h), rachas de 65 km/h y desplazamiento hacia el noreste a 9 km/h.

Mediante comunicado emitido por la dependencia, a las nueve de la mañana "se formó el potencial ciclón tropical Uno, sobre el golfo de México''.

"Se localiza a 105 kilómetros (km) al suroeste de Corpus Christi, Texas, Estados Unidos de América, y a 105 km al sur-suroeste de Reynosa, Tamaulipas, México, con vientos máximos sostenidos de 45 kilómetros por hora (km/h), rachas de 65 km/h y desplazamiento hacia el noreste a 9 km/h’’.

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, en las próximas horas el sistema podría fortalecerse a tormenta tropical Arthur.

Se pronostican lluvias puntuales intensas (de 75 a 150 milímetros [mm]) en zonas de Chiapas (centro y sur), Nuevo León (este y sureste) y Tamaulipas (noreste y sur).

Lluvias muy fuertes (de 50 a 75 mm) en Sinaloa (este), Durango (oeste), San Luis Potosí (norte y este), Puebla (norte, este y sureste) y Veracruz (norte y centro), y fuertes (de 25 a 50 mm) en Sonora (este y sureste), Chihuahua (oeste y suroeste), Nayarit (norte), Jalisco (norte), Guanajuato (norte y noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte y sureste), Estado de México (este), Guerrero (este), Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Oaxaca (norte, centro y sur), Coahuila (sureste), Zacatecas (norte y oeste) y Aguascalientes.

La Conagua precisó que las bandas nubosas del sistema generan lluvias intensas (de 75 a 150 milímetros) en Nuevo León y Tamaulipas, así como vientos de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h y oleaje de 1 a 2 metros de altura en la costa de Tamaulipas.