Corrigiendo una visión equivocada; hipertensión, diabetes y obesidad son un solo síndrome, Macarenha

Durante años la medicina ha tratado la hipertensión arterial, la diabetes, la obesidad y el daño renal como si fueran enfermedades separadas que se atienden en consultorios diferentes. El paciente salta de especialista en especialista, mientras la enfermedad avanza en silencio. Esta visión fragmentada está costándonos caro: estas condiciones relacionadas representan alrededor del 60 % de las muertes en México, es decir, casi 4 veces más que todos los cánceres juntos.

El doctor Ernesto Cardona, miembro fundador de la iniciativa GREHTA (Grupo de Expertos en Hipertensión Arterial), con quien conversé recientemente, explica que ya no podemos seguir viendo estos padecimientos de forma aislada. Lo que realmente existe es un síndrome único que GREHTA ha denominado MACARENHA: la conexión Metabólica-Adiposa-Cardio-Arterial-Renal-Enterohepática-Neurológica en la hipertensión arterial.

Este concepto, publicado en 2025 en la revista Cardiovascular and Metabolic Science, amplía y actualiza lo que antes conocíamos como síndrome metabólico o el más reciente “Carmen” (cardio-metabólico-renal) propuesto por la American Heart Association (AHA) en 2023. El punto de partida, según Cardona, suele ser el hígado graso y la adiposidad visceral (esa grasa que se acumula alrededor de los órganos, aunque la persona no parezca obesa según la báscula tradicional). Esta grasa no es inocente: genera inflamación crónica, altera el metabolismo de azúcares y grasas, daña los vasos sanguíneos y termina afectando múltiples órganos al mismo tiempo. Por eso un paciente puede tener presión alta, azúcar elevada, colesterol alterado, problemas renales, de hígado y deterioro cognitivo sin que nadie conecte los puntos. El problema no es solo conceptual. En la práctica, el modelo actual obliga al paciente a recorrer varios especialistas que tratan solo “su pedacito” de la enfermedad. Mientras tanto, el médico de primer contacto —quien debería liderar el abordaje integral— recibe una formación universitaria en la que estos temas ocupan menos del 5% del plan de estudios. Algo está mal cuando lo que mata más representa tan poco en la enseñanza.

Lo más relevante es que este ya no es un debate académico. GREHTA ya está trabajando directamente con las autoridades sanitarias. Tras su séptimo foro nacional realizado en Campeche en mayo pasado, se publicó un consenso de hipertensión arterial en el que participaron alrededor de 20 sociedades médicas (internistas, cardiólogos, nefrólogos, endocrinólogos, entre otras). Este documento incorpora explícitamente el enfoque MACARENHA y busca homologar guías de tratamiento con una visión unificada. La doctora Patricia Clark, titular del Consejo de Salubridad General, participa activamente en estas discusiones.

El cambio que propone GREHTA va más allá de una nueva etiqueta. Implica modificar la forma en que se diagnostica (con mediciones de grasa visceral, evaluación de función hepática, renal, vascular y cognitiva), cómo se trata (combinando cambios de estilo de vida con terapias que atacan varios frentes a la vez, como los análogos de GLP-1 que han demostrado revertir varias condiciones simultáneamente) y, sobre todo, cómo se educa tanto a médicos como a pacientes.

Porque otro gran obstáculo es la percepción pública. Muchos pacientes llegan a casa y dicen: “Me dijeron que tengo la presión un poquito alta, el azúcar un poco elevada y estoy gordito… pero no tengo nada”. Esa minimización, advierten en Grehta, es peligrosa cuando estas condiciones silenciosas explican la mayoría de las muertes prematuras en el país. El reto es mayúsculo y requiere visión de largo plazo. El propio Cardona reconoce que revertir el daño cultural y educativo tomará al menos dos generaciones. Sin embargo, hay que ver cómo acelerar el cambio.

La prevalencia de obesidad infantil en México es de las más altas del mundo y los hijos de madres con estas alteraciones nacen con mayor riesgo. Si no actuamos ahora, el problema se agravará en las próximas décadas. Lo bueno es que el camino ya está trazado. GREHTA no solo ha conceptualizado MACARENHA, sino que está impulsando su adopción en las políticas públicas y en la práctica clínica diaria. El consenso recién publicado y la colaboración con el Consejo de Salubridad General son señales concretas de que este enfoque integral comienza a institucionalizarse.

Para millones de mexicanos que viven con hipertensión, diabetes y sus comorbilidades asociadas, este cambio de paradigma será crucial: cada paciente debe ser tratado en forma integral y sistémica bajo atención coordinada, temprana y basada en evidencia actualizada. Corresponde a autoridades, escuelas de medicina, médicos y sociedad civil tomarla en serio para que ojalá ello signifique empezar a controlar esta epidemia del siglo XXI.

La última generación de GLP-1, alineada con abordaje integral

Los análogos de GLP-1 representan una revolución terapéutica dentro del enfoque integral que promueve GREHTA. Aunque nacieron como tratamientos para diabetes, su mayor impacto, considera el Dr Ernesto Cardona, radica en la reducción de peso, comparable en muchos casos a los resultados de la cirugía bariátrica. Distingue las generaciones: la primera corresponde a los análogos sintéticos simples del GLP-1; ya existe la de acción dual (como los que combinan mecanismos de GLP-1 y GIP), y se encuentran en fase avanzada de investigación —fase 3— las moléculas de acción triple, que actúan sobre 3 mecanismos diferentes de forma simultánea. Según el especialista, estos medicamentos de tercera generación podrían comercializarse en un plazo de 2 a 3 años. Su relevancia radica en que, al reducir de manera efectiva la adiposidad y la carga inflamatoria, permiten revertir no solo el exceso de peso, sino también la hipertensión, la diabetes y otras expresiones del síndrome MACARENHA, reforzando así la necesidad de un abordaje unificado en lugar de tratamientos fragmentados.

Avanza fuerte candidato oral de GLP-1 de AstraZeneca

Y sin salirnos del tema, importante expectativa positiva entre analistas e inversores genera la molécula GLP-1 de AstraZeneca. En ensayos de fase intermedia, la dosis más alta logró una pérdida de peso del 11.8 % a las 36 semanas, con una reducción progresiva y un perfil de seguridad competitivo. Estos resultados superaron las proyecciones iniciales y posicionan al fármaco como un fuerte contendiente frente a las opciones orales de Novo Nordisk y Eli Lilly. AstraZeneca avanza hacia un amplio programa de fase 3 que evaluará su uso en monoterapia y en combinación con Farxiga, además de posibles beneficios en insuficiencia cardíaca y enfermedad renal. Analistas de Jefferies destacan que la compañía cuenta con uno de los programas más completos del sector, lo que podría convertir a su elecoglipron en el tercer gran jugador en un mercado de medicamentos contra la obesidad que crece de forma explosiva y que ya supera los miles de millones de dólares en ventas globales.

Referencias:

* https://grehta.org/ conferencia-magistral-hipertension-como-enfermedad-sistemica-mas-alla-de-la-presion-ar-terial-conexion-macarenha/