La selección morenista

A través del método de encuesta —contemplado en su Estatuto— y con la Comisión Nacional de Elecciones plenamente integrada, Morena convocará a la selección de 17 coordinadores de los comités de defensa de la transformación, paso previo de la nominación de sus candidatos a las gubernaturas que serán disputadas en el 2027.

La conducción del proceso de selección de coordinadores quedó a cargo de un equipo compacto, con línea directa a Palacio Nacional, pero también a Palenque. La exsecretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, acotará la lista de aspirantes, y una comisión técnica, integrada por tres profesionales designados por el Consejo Nacional, conducirá el proceso de levantamiento e interpretación de las encuestas, cuyos análisis y dictámenes son inapelable.

En esta triada participa el experto en shopper marketing, Héctor Soubervielle Salazar. Actuario, itamita y con una maestría en Universidad de Canterbury, Inglaterra, durante dos décadas trabajó en Pepsi Co, Philip Morris y Casa Cuervo, antes de fundar su propia empresa. En el gobierno capitalino trabajó en la Agencia Digital, cuando la dirigió Pepe Merino.

El biólogo Carlos Alberto Reyes Campos también tiene un asiento en la Comisión Nacional de Encuestas de Morena. Desde 2019 se encargó de coordinar y gestionar las actividades del programa Jóvenes Construyendo el Futuro y a mediados del 2023 se incorporó a la Comisión Nacional de Búsqueda, órgano adscrito a la Secretaría de Gobernación.

Hace 11 meses, Morena inició el camino hacia el 2027. En una sesión extraordinaria, el Consejo Nacional encabezado por Alfonso Durazo mandató al CEN constituir los comités de Defensa de la Transformación desde las estructuras seccionales.

Estas unidades organizativas territoriales quedan a cargo de las tareas de promoción y defensa del voto. Y el CEN convocará al proceso interno para designar a los coordinadores en las 17 entidades federativas que renovarán sus poderes en las elecciones concurrentes del 2027.

La convocatoria abrirá un periodo de registro que se extenderá durante cinco días. Los aspirantes podrán acudir a la sede partidista para presentar su solicitud o podrán hacer el trámite en línea. En cumplimiento a las normas estatutarias, la definición de los coordinadores cumplirá con el principio de paridad de género y deberá atenderse al criterio de competitividad, lo que garantiza que por lo menos nueve mujeres serán designadas.

La Comisión Nacional de Elecciones ha previsto un primer filtro (una encuesta telefónica), que definirá a los mejores posicionados, quienes accederán a una segunda fase de proselitismo, previa a las encuestas en vivienda, que serían aplicadas de manera escalonada a partir de la segunda catorcena de julio.

El 15 de agosto, a más tardar, quedarían definidos los 17 coordinadores, quienes “deberán contar con la aceptación, cercanía y reconocimiento popular; así como que el pueblo estime que son personas honestas y de inobjetable trayectoria”. Además, deberán estar comprometidas con la Cuarta Transformación, contar con la trayectoria y los atributos ético políticos estatutarios de manera que puedan llevar el mensaje morenista, casa por casa.

Citlalli Hernández conducirá el proceso. Aunque la impugnación a su nombramiento como titular de la Comisión de Encuestas todavía no ha sido solventada en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

El aparato partidista ahora está bajo control pleno de Ariadna Montiel. En finanzas está Óscar del Cueto García, quien ha trabajado con la exsecretaria durante las últimas dos décadas. Extaekwondín, y dueño de una marca de productos naturistas, este ingeniero en sistemas colaboró en RTP y en Bienestar fungió como titular de la Unidad de Vinculación Interinstitucional.

Y la cartera de Organización quedó cubierta por Manuel de Jesús Zavala Salazar, por prelación (estaba en la secretaría de Movimientos Sociales), quien anteriormente estuvo en la estructura del Bienestar. Fue delegado de la secretaría en la Península de Yucatán antes de ser presidente de Morena en su natal Campeche. Inició su carrera en MC, al que representó como diputado local.