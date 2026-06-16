Magistrados locales rechazan ir a elección

Ante la posibilidad de nuevas reformas, magistrados y magistradas locales pidieron a los legisladores no incluirlos en las elecciones judiciales y mantener su proceso de designación a cargo del Senado, aunque sí llamaron a que se realicen ajustes legislativos que den certeza y estabilidad a los encargados de juzgar los procesos electorales de los estados.

Al participar en el “Diálogo de Magistraturas Electorales Locales con Legisladores”, organizado en la Cámara de Diputados, Vladimir Gómez Anduro, presidente del Consejo Directivo General de la Asociación de Magistradas y Magistrados Electorales Locales y magistrado del tribunal estatal de Sonora, resaltó que los tribunales electorales locales son el primer filtro al que acuden las y los candidatos que participan en las elecciones de los estados para resolver los litigios derivados de los comicios.

Por ello, sostuvo que al ser el “primer muro de contención” se debe generar un ambiente de estabilidad y certidumbre al interior de estos que permita desahogar las disputas por el poder político, tanto nacional como a nivel local, por la vía de la institucionalidad.

En este contexto, el magistrado electoral también mostró preocupación sobre la designación de las magistraturas, pues del 2000 al 2025 se generó una serie de litigiosidad al interior de los tribunales electorales locales, que generaba inestabilidad e incertidumbre, por lo que fue acertado el pasar la elección judicial al 2028; sin embargo, dijo, el marco jurídico actual todavía requiere de muchos ajustes, se tiene que revisar la armonización legislativa que se hicieron en algunos estados, y muchos tribunales siguen trabajando bajo condiciones financieras complicadas.

En el mismo sentido, la presidenta de la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana y magistrada presidenta del Tribunal Estatal de Chiapas, Magali Anabel Arellano Córdova, consideró que aunque la reforma judicial ha trazado una ruta de democratización de la mayoría de los juzgadores, falta que la legislación federal fije bases generales de certeza y directrices claras de estabilidad institucional para los tribunales.

Es así que consideró que es indispensable salvaguardar el diseño constitucional vigente de los tribunales electorales locales como organismos autónomos, manteniendo el mecanismo de designación de sus magistraturas a cargo del Senado de la República.

Abren diálogo

Por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política y líder de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal Ávila, argumentó que a través de este foro buscan conocer todas las inquietudes que tienen los tribunales locales electorales, al tiempo que aclaró que aunque ahora no pueden hacer modificaciones a las leyes electorales, hay la posibilidad de que en el próximo periodo ordinario de sesiones se puedan realizar cambios en la materia.

“(Se) hizo esta convocatoria para conocer las inquietudes, para conocer lo que está pasando en los estados y para transmitirlo y plasmarlo en posibles reformas que tengamos en los próximos meses, a partir del primero de septiembre.