México, EU y Canadá: acuerdos bilaterales adjuntos

En un contexto de crecientes y fuertes acusaciones y amenazas de altos funcionarios del gobierno de EU en contra de los narcopolíticos que protegen a los cárteles de las drogas en México, se inició la segunda ronda de negociaciones entre México y Estados Unidos.

La estridencia de los señalamientos estadounidenses y de las advertencias del presidente Donald Trump respecto del acuerdo comercial, contrasta con el hecho de que México ha venido recibiendo un trato arancelario preferencial y la revisión del T-MEC, se mantiene.

Esta segunda, es una ronda ampliada. Originalmente iba a ser de sólo dos días y será de cuatro, con una reunión larga, este 18 de junio, del secretario de Economía, Marcelo Ebrard con Jamieson Greer, el responsable de las negociaciones por parte de Estados Unidos.

Esta ronda es clave para avanzar en puntos delicados como reglas de origen automotriz.

Además, están sobre la mesa de revisión, temas de agricultura y condiciones de competencia equitativas.

La tercera ronda está programada para la semana del 20 de julio de 2026 en Ciudad de México.

Acuerdo marco trilateral y...

Con la incorporación a las conversaciones bilaterales de Canadá con Estados Unidos, se ha elevado la posibilidad de que aun y cuando se realice una revisión trilateral, podrían registrarse sendos acuerdos bilaterales entre Estados Unidos y México y Estados Unidos y Canadá.

Para México, ésta vía no es novedad porque de hecho, ha venido sosteniendo conversaciones con EU.

Más recientemente, Canadá inició conversaciones con EU.

México y Canadá de manera simultánea (este dos de junio), solicitaron a EU extender por 16 años el acuerdo trilateral. Hasta ahora no han recibido respuesta formal.

Las conversaciones se han mantenido de manera bilateral y presumiblemente el próximo primero de julio podrían comenzar las conversaciones trilaterales.

Las posiciones

Ebrard tiene, como objetivo principal, la permanencia y fortalecimiento del T-MEC.

Intenta eliminar aranceles, preservar ventajas arancelarias y aumentar contenido regional.

Al mismo tiempo, descarta un “acuerdo exprés” pero ve avances positivos.

Frente a las amenazas trumpistas ha dicho que si EU quisiera salirse, ya lo habrían notificado formalmente y no estarían en rondas de negociación.

El negociador mexicano se muestra confiado y asegura que México llega con buena posición gracias a inversión extranjera y exportaciones.

El gobierno de EU, a través de su equipo negociador encabezado por Greer, busca ajustes en reglas de origen, fundamentalmente, mayor contenido estadounidense en autos y seguridad económica

Las cartas abiertas que ha puesto sobre la mesa el gobierno de EU son:

1.- Reglas de Origen en el Sector Automotriz; aumentar el contenido regional de 75% actual a 82% de valor de contenido regional (RVC) norteamericano.

Nuevo requisito de contenido específico de EU: al menos 50% del valor del vehículo debe provenir específicamente de Estados Unidos (no solo de Norteamérica).

Fortalecer requisitos de acero y aluminio fundido y colado en Norteamérica (especialmente de EE.UU.).

Estas demandas buscan el regreso de producción a EU (reshoring), proteger empleos estadounidenses y reducir la dependencia de cadenas de suministro mexicanas y canadienses.

Expectativas

Moody’s Rating considera que EU continuará dando un trato arancelario de excepción a los productos de México que cumplen con el T-MEC.

Prevé un giro hacia acuerdos bilaterales en las relaciones comerciales de norteamérica y que las negociaciones probablemente serán más extensas y complejas, sobre todo a medida que se aproximan las elecciones de medio término en EU, y podrían dar lugar a algunos acuerdos bilaterales.

La calificadora advierte riesgos por el enfoque transaccional de EU y la ampliación de la agenda comercial para incluir otros temas como los cruces fronterizos ilegales, el narcotráfico y la aplicación de la ley añaden fricción al proceso de revisión.

Un endurecimiento de las normas, la imposición de aranceles y una mayor condicionalidad de políticas podrían retrasar un acuerdo y afectar la inversión, el comercio y el crecimiento de México a mediano plazo.

Hasta ahora, la noticia es que México y EU mantienen el diálogo, con altas probabilidades de que el T-MEC se mantenga y se adicione con acuerdos bilaterales.

La gran interrogante es si continuará fuera de la mesa de negociaciones el tema de los cárteles de la droga y los narcopolíticos. Veremos.

Atisbos

***Carlos Torres Rosas tomó posesión hoy como nuevo director general de Nacional Financiera y el Banco Nacional de Comercio Exterior. Releva en el cargo a Roberto Lazzeri, nuevo embajador de México en EU.

Rosas se venía desempeñando como secretario técnico del Gabinete de la Presidencia de la República y coordinador general de Programas para el Bienestar; daba seguimiento a los programas y proyectos estratégicos de la presidenta Claudia Sheinbaum.

***El Banco del Bienestar no ha incurrido en irregularidades; las sanciones que le impuso la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) no implican daño patrimonial a los usuarios ni afectan los recursos de los Programas para el Bienestar, asegura la Secretaría de Hacienda.

No está comprometida la solvencia, la estabilidad financiera ni la operación cotidiana del Banco del Bienestar, afirma la propia dependencia.

Sin embargo, acumula multas por 8.8 millones de pesos, por faltas administrativas.