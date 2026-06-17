COMSA, RECSA y VISE ganan contrato en trenes por 7,152 millones de pesos

La Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI) adjudicó este lunes al consorcio integrado por la empresa española COMSA y las mexicanas Regiomontana de Construcción y Servicios (RECSA) y VISE un contrato por 7,152.1 millones de pesos para hacerse cargo de la construcción y diseño de diversos edificios auxiliares del tren de pasajeros Saltillo-Nuevo Laredo.

La fecha de inicio de los trabajos será a partir del próximo 25 de junio y contarán con un plazo de ejecución de 920 días naturales.

En la etapa final del proceso de licitación internacional, en el que participaron cinco consorcios, quedaron dos, además del ganador el que integraron Impulsora de Desarrollo Integral (Idinsa), Jaguar Ingenieros Constructores, Aldesa Construcciones y China Civil Engineering Construction Corporation, con una propuesta económica de mayor monto: 7,800.9 millones de pesos.

En el acta de fallo elaborada por la ATTRAPI quedó escrito que el grupo liderado por COMSA fue elegido por “haber presentado la proposición solvente que cumple con los requisitos legales, técnicos y económicos solicitados por la convocante y haber alcanzado el mayor puntaje de la sumatoria de los rubros y sub rubros evaluados, de las propuestas elegibles, conforme los criterios de adjudicación previstos”.

La infraestructura que se deberá desarrollar incluye los edificios auxiliares ferroviarios ZICA (zona de inspección, control y almacenamiento) Derramadero, talleres y cocheras García, zona de inspección Las Torres, base de mantenimiento Salinas Victoria y ZICA Nuevo Laredo en el tramo ferroviario Saltillo-Nuevo Laredo.

Este año (en febrero), el consorcio ganador también obtuvo un contrato por 3,411.8 millones de pesos para realizar la construcción y diseño de 1.2 km del tramo 3 del tren de pasajeros Querétaro-Irapuato y cinco estaciones, además de realizar la reconfiguración de un patio de carga.

La obra pública

Entre los trabajos a realizar está el proyecto ejecutivo definitivo de las obras, tomando como base la ingeniería básica proporcionada por la ATTRAPI y elaborada por la Secretaría de la Defensa Nacional “sin que su contenido deba interpretarse como una guía completa ni definitiva para el desarrollo del proyecto”, por lo que será responsabilidad exclusiva del contratista analizar, verificar, complementar y, en su caso, ajustar la información contenida.

La agencia también precisó que, una vez terminadas las diversas obras, el contratista realizará las pruebas estáticas y dinámicas de la vía, así como las pruebas de carga en las estructuras para garantizar la estabilidad y seguridad. Posteriormente, entregará a la autoridad correspondiente la obra completamente terminada, lista para su operación comercial.

Debido a que parte de los trabajos a realizar se realizan por vías que están concesionadas para el servicio de carga, el grupo de empresas tendrá la responsabilidad de establecer convenios con la finalidad de no afectar las operaciones actuales.