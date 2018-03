El dinamismo que la industria de la vivienda ha tenido en los últimos años no se detendrá a pesar de las amenazas que enfrenta la economía nacional, por lo que la derrama que genere el sector en este 2017 podría ser similar a la del 2016, un monto cercano a 420,000 millones de pesos, indicó Jorge Wolpert Kuri, titular de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).

En reunión con medios, Wolpert Kuri destacó que se han realizado los ajustes necesarios para que la industria no se frene o que por lo menos continúe al ritmo de otros años, mismos que se tienen que reflejar en el corto plazo en beneficio del sector.

El recién nombrado titular de la Conavi acotó que dentro de estos ajustes se encuentra la modificación del perfil de las personas que accederán a un subsidio para la vivienda, enfocándose en la gente que percibe menos ingresos.

En el 2017, hay cambios muy precisos para la Conavi en materia de atención para aquellos grupos vulnerables y las familias de más bajos ingresos (...) El subsidio se va a concentrar principalmente con las familias que perciban por debajo de 2.6 Veces Salarios Mínimos (VSM) , explicó.

De acuerdo con Wolpert Kuri, las reglas de operación para este 2017 en materia de subsidios para la vivienda las cuales pronto se publicarán en el Diario Oficial de la Federación establecen que se apoyarán a personas que perciban hasta cuatro VSM (cerca de 9,000 pesos mensuales) y no hasta cinco VSM (12,100 pesos mensuales) como en el 2016, enfocándose en los individuos que perciben hasta 2.6 VSM; es decir, hasta 6,000 pesos mensuales. El monto máximo del subsidio es de hasta 70,000 pesos.

En las (próximas) reglas de operación (...) se buscará estar atendiendo a estas prioridades; es decir, a las familias que tienen menores ingresos y atender de manera prioritaria a grupos vulnerables como familias encabezadas por una mujer, a mujeres víctimas de la violencia, personas con alguna discapacidad o a jóvenes , afirmó Kuri.

El funcionario recordó que para este año, el esquema de subsidios que opera la Conavi contará con un monto cercano a 6,500 millones de pesos; es decir, 34% menos que 9,500 millones de pesos que recibió en el 2016; sin embargo, se buscará hacer más con menos con la finalidad de que en este 2017 se realicen 130,000 acciones para vivienda nueva, mismas que se realizaron en el año anterior.

Lo complejo es que logremos hacer más con menos y que evidentemente este (recorte) no impacte a los individuos de más bajos ingresos (...) Además, a pesar de estar en un entorno de recorte presupuestal, en materia de atención a mexicanos sin seguridad social se buscará al menos priorizar los recursos , expuso.

Otro de los ajustes que tendrá la industria este año será el de homologar los criterios de sustentabilidad de las viviendas nuevas que se edifiquen. Los distintos programas que miran por la sustentabilidad de la vivienda homologarán sus criterios para que no exista, digamos, una diferencia entre los aspectos de la sustentabilidad de la vivienda por institución .

Wolpert Kuri agregó que aunque existe un ambiente económico complejo, la industria de la vivienda será de los sectores de mayor dinamismo. Sin duda, la vivienda será de los sectores que estén manteniendo no solamente en ritmo sino con una perspectiva de un impacto mayor de lo que venía haciendo; es un sector que no solamente no se va a detener sino que va a avanzar por lo menos en el mismo ritmo que lo venía haciendo .