Venta de Banamex se resolvería antes de que termine el año: AMLO

Aunque todavía no hay una fecha precisa, la venta de Banamex por parte del estadounidense Citigroup, podría resolverse antes de que termine el año, reveló el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su conferencia matutina de este lunes, el mandatario aclaró que hay un acuerdo de no abundar sobre el tema hasta que se decida a quién se le venderá el negocio de banca de consumo y de empresas de la filial de Citi en México.

No obstante, confirmó que hay tres aspirantes a hacerse con Banamex, que si bien ha perdido mercado en los últimos años, se mantiene como uno de los principales bancos de los que operan en el país.

Ya creo que estaría por resolverse lo del banco (…) me han dicho que ya pronto, que puede ser que antes de que termine el año, todavía no tengo una fecha, no nos han informado todavía”, dijo.