A finales de febrero o principios de marzo del 2019, Vanguard listará 10 Undertakings for the Collective Investment in Transferable Securities (UCITS) en el Sistema Internacional de Cotizaciones en México.

Los UCITS son mejor conocidos como los Exchange Traded Funds (ETF) europeos, que “se refieren a la directiva de la Unión Europea que permite a las instituciones de inversión colectiva operar de forma transfronteriza.

“Es el pasaporte europeo para las gestoras y los fondos. La regulación mexicana reconoce los UCITS y permite ofrecer los productos financieros en territorio nacional”, explicó en entrevista con El Economista Juan Manuel Hernández, director general de Vanguard en México.

Dijo que la intención de poner más productos a disposición del mercado es ofrecer mayores alternativas de diversificación para las administradoras de fondos para el retiro (afores), los fondos, las aseguradoras y los inversionistas.

Estimó que en el segundo semestre de este año colocarán nuevos ETF. Probablemente sean 10 más, “depende un poco de los productos que lancemos en Europa y que sean atractivos para el mercado mexicano. En la medida que cubrimos más clientes, identificamos las necesidades y con ello determinamos el tipo de productos que funcionan en las carteras”, agregó Hernández.

Planes

En una afore, un fondo o una compañía de seguros, en promedio, 80% de su portafolio está en inversiones mexicanas. Así lo comentó Hernández: “Actualmente sólo ofrecemos opciones para 20% de las carteras con los productos internacionales.

“Y éste año traeremos productos locales. Estamos en el proceso de análisis, pero esperamos lanzar un producto pronto, en dos o tres meses. Estamos evaluando ETF de acciones mexicanas y/o de bonos mexicanos”.

Detalló que una de las razones por las que se convirtieron en un jugador local es ofrecer todas las opciones y no sólo las internacionales. Por ello, están viendo cómo agregar valor en las inversiones locales.

Pensiones

El mercado de las afores en México es muy grande, afirmó Hernández. “Consideramos que la reforma a las pensiones presentada hace unos días tiene beneficios. Por ejemplo, las afores hoy tienen un límite de inversión internacional establecido en la ley, que es 20 por ciento. Se puede invertir en distintos tipos de instrumentos, como acciones mexicanas e internacionales (60 países), fibras, CKD, spacs, las mercancías, ETF, mandatos, autorizar fondos.

Lo que se propone es que ese límite de 20% se elimine y se le dé autonomía a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar). Creemos que eso le permitirá a autoridad reguladora ir liberalizando ese 20%, y eso sería muy bueno para los ahorradores desde un punto de vista de la diversificación”, puntualizó.

Aseguró que en otros planes de pensiones en el mundo, en Latinoamérica o Estados Unidos, el porcentaje de su inversión nacional es mucho más bajo.

Dijo que otro punto que está en la reforma es el préstamo de valores: “Las afores por su esencia son tenedores de largo plazo de acciones, de bonos gubernamentales y corporativos. La figura del préstamo de valores propiciaría la liquidez que necesita el mercado. Las afores siempre tienen inventario para prestar, bajo la ley con aforo adecuado. Eso le va a dar un retorno adicional al trabajador”.

Potencial

El director general de Vanguard en México consideró que no están muy interesados en ofrecer mandatos a las afores: “Somos la empresa de fondos de inversión más grande del mundo y tenemos muchos fondos activos o pasivos de todo tipo y a costos muy competitivos”.

A finales del 2017, la Consar incluyó en la Circular Única que se podría invertir en fondos: “Estamos esperando la regulación secundaria y ésta administración ya la avaló y esperamos que salga muy pronto”.

Dijo que el programa de mandatos es bueno. Es positivo, pero es costoso para una afore, porque tiene que dedicarle tiempo para establecer el mandato de los custodios internacionales, establecer las cuentas, un contrato, controles. Las afores más grandes sí han invertido y lo han implementado, pero las afores pequeñas y medianas no lo han podido contratar.

“Y es donde vemos el potencial, se pueden crear estrategias activas con ETF y fondos, y esa es una opción más barata. Ahí podemos agregar valor, tenemos muchas estrategias baratas en cuanto al costo de operación, con buenos retornos. No es tan complicado como un mandato, pero sí se requiere de cierto proceso operativo y Vanguard tiene expertise con las AFP sudamericanas”, añadió.

Riesgos de mercado

Hernández destacó que aumenta la inquietud de que pueda ser inminente una recesión a medida que la economía global inicia su décimo año de expansión después de la crisis financiera mundial. “Lo más probable es que haya una desaceleración en el crecimiento, encabezada por EU y China. El crecimiento económico debería disminuir, pero sin llegar a extremos”, pronunció.

Pronostican que la economía global continúe creciendo en los próximos dos años, aunque a un ritmo ligeramente más lento, lo que a veces llevaría a los llamados sustos de crecimiento.

“El crecimiento económico de Estados Unidos en el 2019 estaría entre 2 y 2.5% a medida que se reducen los beneficios de la política de expansión fiscal y monetaria. Y en los mercados emergentes, el crecimiento de China continuará cerca de 6%, con la aplicación de más estímulo a la política para ayudar a mantener esa trayectoria. Se estima la apreciación de las monedas emergentes”, concluyó Juan Hernández.

[email protected]