En el contexto actual, donde se requiere detonar el crédito en el país y en vísperas de la llegada de Rogelio Ramírez de la O a la Secretaría de Hacienda, es necesario que las autoridades consideren realizar ajustes regulatorios en beneficio del desarrollo del sector de sociedades financieras de objeto múltiple (sofomes), indicó Enrique Presburger.

En entrevista, tras ser nombrado presidente de la Asociación de Sofomes en México (Asofom), Presburger acotó que además del tema regulatorio, es necesario trabajar con la banca de desarrollo para detonar esquemas de crédito acordes a la realidad del país.

De acuerdo con el Presidente de la Asofom, que representa a 200 entidades de las casi 1,800 que operan en el país, las autoridades deben de considerar eliminar el mote de Entidades No Reguladas (ENR) a estas organizaciones, pues actualmente, tienen que cumplir con el Banco de México (Banxico), la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

“Hay que ser claros y explícitos: ya no existen sofomes no reguladas, podrán existir sofomes vinculadas a grupos financieros y sofomes que no lo estén; sin embargo, 100% de las sofomes en México son sujetas de la regulación tanto por Banxico, CNBV, Condusef, lo cual implica una regulación”, detalló.

Actualmente en México, operan dos tipos de sofomes, las que tienen el mote de Entidades No Reguladas y las que son consideradas Reguladas, por mantener vínculos patrimoniales con alguna otra institución financiera como lo pueden ser los bancos. En este contexto, el pedimento de la Asofom es eliminar el mote de ENR.

Asimismo, Presburger acotó que es necesario que la regulación para estos intermediarios en materia de digitalización sea acorde a los tiempos actuales, donde se pueda realizar una identificación de cliente de manera remota o se validen documentos de forma digital.

“El otro eje tiene que ver con la parte digital, lo que tiene que ver con la digitalización de clientes, la operatividad a distancia, validación digital de facturas, todo el tema de cruzar tecnología con los servicios financieros”, acotó el Presidente de la Asofom.

A la par de estos ejes, Presburger afirmó que es necesario que haya un cambio para hacer válidas las garantías de forma más expedita. “Ajustar el tema de digitalizar los Registros Públicos de Comercio, hacer más ágiles la verificación y adjudicación de propiedades, establecimiento de demandas, la capacidad para exigir garantías, es un universo que su ejecución tiene que mejorarse”.

Banca de desarrollo

Presburger explicó que actualmente las sofomes han sido bien vistas por parte de fondeadores internacionales, incluso su participación en el fondeo bursátil ha repuntado; sin embargo, el gran pendiente en la materia es más apoyo por parte de la banca de desarrollo.

“La banca de desarrollo tiene el reto de transformar su visión estratégica. Me parece que fue diseñada exitosamente para el México que había en un momento dado, es decir, financiamiento al sector privado, sector minero, poblaciones de menos de 50,000 habitantes, pero hoy en día tiene que evolucionar esa composición”, declaró.

A marzo pasado, el fondeo de la banca de desarrollo a entidades financieras, como las sofomes, tuvo una caída anual real de 21.2% con un saldo de 256,604 millones de pesos.

