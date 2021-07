Si bien ha habido aumentos en la cartera vencida y los riesgos inherentes a la pandemia del Covid-19 no han desaparecido, el sistema financiero mexicano ha podido transitar por la crisis manteniéndose solvente, concluye la Fundación de Estudios Financieros (Fundef).

En una tercera entrega de su documento “Situación del sistema financiero de México ante la crisis por Covid-19”, con datos al cierre del primer trimestre del 2021, destaca que, una vez concluidas las facilidades regulatorias para beneficiar a los clientes que se hayan visto afectados por los efectos económicos de la pandemia, se está transitando con éxito a una normalidad contable y financiera.

“Las brechas en cartera vencida por aplicar Criterios Contables Especiales (CCE) son menores a 1.5% del capital del sistema, lo que las hace no materiales. Esta brecha se ha cerrado en 85% desde finales del tercer trimestre del 2020 al cierre del primer trimestre del 2021”, expone.

Aunque lo anterior no quiere decir que en este proceso no se haya dado un aumento en la cartera vencida de las instituciones, los montos han sido controlables, por lo que la Fundef considera que el sistema pudo transitar por la crisis, manteniéndose solvente.

Resalta que el comportamiento de la cartera vencida de crédito en el primer trimestre del 2021 se estabilizó, y que el componente de crédito al consumo disminuyó su monto por los castigos, mientras que en otros portafolios hubo un aumento pero no fue significativo.

Agrega que es interesante que el nivel de las estimaciones preventivas adicionales de la banca, sólo se redujo marginalmente durante el primer trimestre, lo que indica que no se utilizó esta reserva en los primeros meses del año.

“Lo anterior permite concluir que el sistema se mantuvo solvente y está a punto de regresar a una normalidad contable”, subraya el documento.

Fuera del problema

En este sentido, la Fundef considera que el escenario en el que el sistema financiero mexicano se volvía parte del problema de la crisis, no se materializó, y es “sorprendente” que con una caída del Producto Interno Bruto (PIB) de 8.5%, éste se haya mantenido sólido y solvente.

Menciona que tal resultado favorable no se debe sólo al sector financiero, sino que también se explica porque las familias en promedio consumieron menos y ahorraron más, mientras que muchas empresas no estaban sobreendeudadas, además del buen desempeño de las variables financieras.

El documento refiere que lo interesante es que en muchos países el sector financiero no ha sido parte del problema, lo que obedece a que estaba en una situación adecuada previo a la pandemia, por las nuevas regulaciones adoptadas a consecuencia de la crisis del 2008-2009.

“También la gestión financiera de las instituciones durante el 2020 fue prudente, generando más provisiones”, refiere.

Riesgos no han desaparecido

No obstante, la Fundef precisa que lo anterior no debe ser una declaración del triunfo sobre la pandemia de Covid-19, ya que ésta no ha terminado ni los riesgos inherentes han desaparecido, por lo que considera que las autoridades y la industria deben permanecer alertas.

“Hacia el futuro, hay que ver cómo evoluciona la pandemia, la vacunación, las políticas económicas del actual del gobierno y la recuperación económica, pero hasta el momento el sistema financiero la ha librado muy bien, y no se ve una crisis sistémica bancaria”, dijo Jorge Sánchez, de la Fundef.

eduardo.juarez@eleconomista.mx