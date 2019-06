Hace algunos días, la Secretaría de Hacienda informó que, a partir de septiembre próximo, las operaciones de activos virtuales que rebasen cierto umbral ya tenían que ser reportadas a las autoridades para cumplir con las disposiciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo; sin embargo, para algunos exchanges dedicados a la compraventa de éstos, el anuncio de la autoridad no tiene sentido, ya que todavía no se establece un sistema para reportar dichas operaciones.

La promulgación de la ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, o Ley Fintech, promulgada en marzo pasado, también vino a modificar otras, entre ellas la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, o ley antilavado.

Con la modificación a la ley antilavado, se definió que serán sujetas de aviso ante la Secretaría de Hacienda, mediante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), las operaciones con activos virtuales cuando el monto de éstas sea por una cantidad igual o mayor al equivalente a 645 UMAs, que actualmente equivalen a 54,496 pesos.

Para las entidades que no estén reguladas bajo la Ley Fintech, o alguna otra normativa del sistema financiero formal, dicha información la tendrán que reportar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) al considerarse las operaciones de activos virtuales que rebasen dicho monto como una actividad vulnerable.

Mientras que las entidades que sean autorizadas por el Banco de México, en términos de la ley Fintech, para utilizar activos virtuales, tendrán que reportar la información de dichas operaciones a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV); el problema es que el banco central sólo autorizó estas operaciones para uso interno de las instituciones y no para transacciones hacia el público en general.

En este contexto, los exchanges que operan en la actualidad, y que posiblemente no busquen regularse bajo la Ley Fintech para no limitar su actividad de compraventa de activos virtuales al público en general, se mostraron sorprendidos con el anuncio de la Secretaría de Hacienda, pues a pesar de que ya se modificó la ley antilavado, todavía no se tiene un sistema especial para reportar las operaciones a la autoridad, que en este caso sería el SAT.

“El problema aquí es que el SAT no ha establecido un sistema por el cual nosotros, como exchanges, reportemos la información de estas operaciones”, comentó un director de una de las casas de activos virtuales más representativas del país, quien pidió que no se mostrara su nombre para esta nota.

Asimismo, el directivo indicó que estos montos previstos en la normativa se operan frecuentemente en las transacciones de activos virtuales, por lo que será todo un reto para los exchanges reportar toda esta información a la autoridad.