Ante ciertas voces de entidades no bancarias de que por el uso de la plataforma de pagos electrónicos CoDi, que arrancará de manera masiva en septiembre, debe cobrarse cierta comisión, el director general de Citibanamex, Ernesto Torres Cantú, consideró categórico que éste debe ser gratis para operaciones menores a 8,000 pesos, tal y como está planeado. De lo contrario, dijo, sería muy difícil que se deje de usar el efectivo.

“Lo que más me gusta del CoDi es que no cuesta, y eso me parece que es importantísimo, si no, es muy difícil que dejes de usar el efectivo si usarlo te cuesta dinero, no te va costar ninguno de los pagos abajo de 8,000 pesos. Hay algunas versiones de unos no bancos que han hecho comentarios alrededor de que se debe de cobrar. Nuestra posición es absolutamente clara: por ningún motivo se debe cobrar; es importantísimo que no cobremos”, afirmó el banquero.

En conferencia en la que se dieron a conocer los resultados del grupo correspondientes al primer trimestre del año, señaló que otro atractivo que presenta el CoDi es que al disminuir el uso del efectivo, se combatirá a la corrupción, al ser dos temas que están relacionados.

“Me parece que terminar con el efectivo, en un porcentaje altísimo, es condición indispensable para abatir la corrupción”, destacó.

Arrancarán el 2 de mayo

Ernesto Torres adelantó que en Citibanamex arrancarán con las pruebas piloto del CoDi el 2 de mayo, ya que hubo un ligero retraso en la plataforma del Banco de México.

Detalló que, en el caso de este banco, iniciarán con sus empleados, y poco a poco se irá extendiendo hacia la población, de tal forma que estén listos en septiembre para iniciar con su masificación.

Por otra parte, mencionó que ya están en charlas con los grandes comercios como las tiendas de autoservicio, ya que éstos deben modificar sus sistemas de adquirencia (terminales puntos de venta) para poder aceptar los pagos con CoDi, pero confió en que también quede listo todo en septiembre.

Ciberdelincuencia, el riesgo más alto que tenemos

En otro tema,y a un año de los hackeos a los sistemas de ciertos bancos de conexión al SPEI, el director de Citibanamex reconoció que la ciberdelincuencia es el riesgo más alto que hay, pero no sólo para los bancos, sino para todas las personas físicas y morales, por lo que es un tema en el que no se debe dejar de invertir ni monitorear.

“Es importantísimo que todos aprendamos a manejar eso con absoluta conciencia cada vez mayor porque cada vez digitalizamos más. El balance en ese sentido es continuar, esa tarea nunca va a terminar”, puntualizó.

Utilidad del grupo creció 9.2%

En el primer trimestre del 2019, la utilidad del Grupo Financiero Citibanamex alcanzó 7,227 millones de pesos, un incremento de 9% respecto al mismo periodo del 2018.

Sólo la utilidad del banco, principal activo del grupo, en el periodo fue de 4,793 millones de pesos.

La cartera creció 2% en este lapso, para alcanzar un saldo de 671,000 millones de pesos.

Ernesto Torres destacó que hay una desaceleración del crédito, en general en el sistema, por una menor inercia de la economía. En este sentido, consideró que el financiamiento de la banca no crecerá este año más de 10 por ciento.

Siempre seremos el Banco Nacional de México

Ante el anuncio este miércoles de que desaparecerá la marca Bancomer, para quedar sólo en BBVA, Ernesto Torres precisó que en el caso de éste, siempre será el Banco Nacional de México.

[email protected]