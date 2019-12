Desde marzo pasado, cuando las autoridades del actual gobierno expresaron su intención de revisar el marco actual del sistema financiero mexicano con el fin de aplicar un modelo de regulación diferenciada en él, diversos sectores, además del bancario, señalaron su interés para que también aplique en ellos esta visión; sin embargo, las autoridades aún se encuentran en el análisis de las áreas de oportunidad para tener las conclusiones y realizar las iniciativas pertinentes.

De acuerdo con lo expresado por las autoridades financieras, la intención de la regulación diferenciada es no tratar igual a desiguales, es decir, que las exigencias deben de ser acordes al modelo de negocio de cada institución, con el fin de que las entidades tengan mayor flexibilidad para ampliar la inclusión financiera, en un país donde más de 25 millones de personas no cuentan con un producto financiero formal.

Las autoridades trabajaron en el diagnóstico de las áreas de oportunidad. Dentro de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el proyecto lo encabeza José Antonio Quesada Palacios, vicepresidente de Política Regulatoria, mientras que en la Secretaría de Hacienda, Juan Pablo Graf Noriega, titular de la Unidad de Banca Valores y Ahorro (UBVA) encabeza el análisis.

“Estamos trabajando con diversos sectores en remover obstáculos normativos para el desarrollo adecuado de los diversos sectores del sistema financiero, estamos trabajando con la banca, en el mercado de valores, con las empresas de tecnología financiera (fintech) y con el sector del ahorro y crédito popular”, detalló en su momento Graf Noriega.

En este contexto, el funcionario ha adelantado que las entidades financieras, aunque tengan una figura distinta, si comparten los mismos riesgos, tendrían una regulación similar.

“A mismos riesgos, mismo marco normativo de supervisión”, acotó el titular de la UBVA.

Las autoridades tuvieron reuniones con diversos sectores como el de las financieras populares, el de las financieras de objeto múltiple, cooperativas de ahorro y crédito, fintech, uniones de crédito, para escuchar sus propuestas en el tema de regulación diferenciada.

Multas y PLD, la oportunidad

De acuerdo con especialistas, la visión de regulación diferenciada abre áreas de oportunidad en temas que tienen un estándar común para todos los intermediarios como en la aplicación de multas y en prevención de lavado de dinero.

“Creo que el tema de la regulación diferenciada debería de ir enfocado en que las multas no vayan a destruir una institución, ahí debe de recaer la mayor parte de diferenciación de sectores, se requieren entidades no bancarias que ayuden a la inclusión financiera, a la bancarización y no instituciones que vayan desapareciendo”, comentó Mario Di Costanzo, expresidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.

Para Iván Alemán Loza, socio fundador del despacho Alemán & Santiago, también existe un área de oportunidad de aplicar la regulación diferenciada en las exigencias de prevención de lavado de dinero (PLD).

“En temas de PLD, la regulación es la misma para todo tipo de intermediario y se tiene que trabajar en lograr economía de escalas. Se debe tratar de regular la prestación de los servicios para temas de prevención de lavado de dinero, para que los costos de la regulación sean más accesibles”, detalló el también exvicepresidente de Procesos Preventivos de la CNBV.

Se prevé que en el 2020 las autoridades den pasos sólidos para este tema, con el fin de tener un sistema financiero sólido que aporte al crecimiento.