En el primer semestre del 2018, los usuarios reclamaron a los bancos más de 14,500 millones de pesos, derivado de 4.5 millones de quejas.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), precisó, sin embargo, que del total reclamado sólo se abonó 50% a los usuarios.

Los bancos que en el periodo recibieron el mayor número de quejas fueron: Citibanamex y Santander con 1.1 millones de quejas cada uno, seguidos de Banorte con 570,945; BBVA Bancomer 540,472; HSBC 318,742; Scotiabank 161,069; Inbursa 151,025; Banco Azteca 144,673; BanCoppel 97,607; American Express 77,033 y otros con 135,993.

“La comisión está revisando las reclamaciones reportadas por BBVA Bancomer, al considerar que pudo haber existido alguna subestimación”, destacó la dependencia.

Del total del monto reclamado, la Condusef precisó que 9,200 millones de pesos tuvieron que ver con posibles fraudes y 5,300 millones por movimientos operativos de la banca (errores de la banca).

El organismo puntualizó que los productos más reclamados en el periodo fueron la tarjeta de crédito que siguió encabezando la lista con 55% del total de las quejas, seguida de la de débito con 36 por ciento. “Es decir, nueve de cada 10 reclamaciones fueron por estos productos”.

La principal causa que originó las reclamaciones fueron los cargos no reconocidos por consumos no efectuados, que concentró 74% del total de las quejas.

Por su parte, las reclamaciones relativas a un posible fraude continuaron su crecimiento, ya que 78% del total; es decir, 3.5 millones fueron originadas por un posible fraude, lo que afectó a 1.2 millones de usuario.

El resto obedecieron a Movimientos Operativos del Banco, como pueden ser cobros no reconocidos por comisiones, intereses, pagos mal aplicados, depósitos no acreditados, entre otros, que, no obstante, registraron una disminución con respecto al primer semestre del 2017.

Por lo que hace a la composición de las reclamaciones originadas en un posible fraude, se observa que los cibernéticos, que incluyen al comercio por Internet, la banca móvil, los pagos por celular y las operaciones por Internet sumaron poco más de 2 millones de reclamaciones; es decir, 31% más respecto al primer semestre del año pasado, con un monto reclamado de 4,412 millones de pesos.