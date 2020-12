Pese al crecimiento que ha tenido la intermediación financiera no bancaria en los últimos años, el impacto del coronavirus (Covid-19) acentuó la vulnerabilidad de las instituciones de este mercado, reconoce un análisis del Consejo de Estabilidad Financiera (FSB, por su sigla en inglés).

De acuerdo con el reporte Seguimiento Mundial sobre la Intermediación Financiera no Bancaria del 2020, la agitación del mercado a partir de marzo del 2020 hizo evidentes vulnerabilidades y tendencias que arrastraban estas instituciones, por lo que es necesario un seguimiento de datos puntual de este sector, que a finales del 2019 representaba 49.5% del total del sistema financiero mundial de 42% que representaba en el 2008, con el fin de preservar la estabilidad financiera.

“El choque Covid-19 destacó la importancia de monitorear la evolución del sector de intermediación financiera no bancaria (IFNB) desde una perspectiva de estabilidad financiera... La agitación del mercado observada en marzo del 2020 puso de relieve cómo ciertas entidades o actividades de IFNB dan lugar a vulnerabilidades que pueden amplificar los shocks, tanto directamente como a través de sus vínculos con otras partes del sistema financiero”, se explica en el análisis.

El estudio, que abarca 29 jurisdicciones entre ellas México, clasifica a los intermediarios financieros no bancarios como aquellos que no son bancos, bancos centrales, instituciones financieras públicas o empresas de seguros. Es decir, aquellas como fondos de inversión, instituciones financieras y prestamistas no bancarios y agentes de bolsa, entre otros.

Se explica que, si bien la mayor parte de los datos en el documento son del 2019, se hizo un esfuerzo para analizar los datos al primer trimestre del año de 20 jurisdicciones, donde se nota una significativa caída en los activos de los intermediarios financieros no bancarios, lo cual se pudo haber agravado ya con el impacto directo del Covid-19.

“La proporción de activos financieros en poder del sector de las IFNB experimentó la mayor disminución en el primer trimestre del 2020 desde la crisis financiera del 2008... En las 20 jurisdicciones declarantes, el sector de las IFNB como proporción de los activos financieros mundiales cayó cerca de 57% de finales del 2019 a poco menos de 54% a finales de marzo del 2020”, destaca el reporte.

