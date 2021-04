Tanto el régimen pensionario de reparto como el de capitalización individual no son del todo incluyentes, porque sólo benefician a los trabajadores del sector formal. Si bien cualquier mexicano puede registrarse en una administradora de fondo para el retiro (afore) y realizar aportaciones para el ahorro voluntario; el principal obstáculo para lograr un sistema pensionario incluyente es la elevada tasa de informalidad en el mercado laboral, comentó Abraham Vela Dib, titular de la Comisión Nacional del Sistema del Ahorro para el Retiro (Consar).

“Me atrevo a decir que en América Latina, México es el país con el mayor grado de informalidad laboral, por ello debemos fortalecer el pilar pensionario no contributivo para apoyar a quienes se ganan el pan cada día en la informalidad y a quienes se desempeñan como trabajadores independientes, especialmente las mujeres, (porque) está población está excluida casi por completo de los beneficios de la seguridad social”, comentó en la inauguración del Semana de Seguridad Social 2021 en el Senado de la República.

De acuerdo con los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la Población Económicamente Activa (PEA) se situó en 56 millones de trabajadores; de este total, 30.6 millones se encuentran en el mercado informal laboral y con lo que la tasa de informalidad se ubica en 56.7 por ciento.

El titular de la Consar, mencionó que buscar nuevas soluciones para aminorar la informalidad laboral compete a los actores políticos, sociales y económicos. “Al final del día es una responsabilidad del Estado, pero también es de cada uno de nosotros tomar el control de nuestras propias vidas”. Aunque con un amplio sector laboral en la informalidad y con un país con bajos ingresos sería un insulto dejarle todo a los trabajadores, remató.

En este sentido, Bernardo González Rosas, titular de la Asociación mexicana de afores (Amafore), aseguró que el gran reto que se tiene es garantizar una pensión a los trabajadores independientes. “Necesitamos ayudar a que los trabajadores independientes tengan mejores pensiones a partir de un régimen de aportación contributiva que permita, de alguna manera, que cada uno de ellos, que representan casi 60% de la PEA, cuente con una pensión. Había varias propuestas en la reforma y tenemos que seguir trabajando para llegar a un consenso”.

Falta educación financiera

La reforma a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, a pesar de que fue muy importante, aún no cumple con todos los objetivos del sistema del ahorro para el retiro porque no se incluye a los trabajadores informales o independientes que tienen la posibilidad de abrir su cuenta afore en cualquier administradora y no la abren por desconocimiento, declaró Iván Pliego Moreno, vocal ejecutivo de Pensionissste.

“Hay que incorporar a todos los trabajadores independientes que tienen derecho conforme a ley, pero no lo saben, es decir nos hace falta promover la educación financiera de la sociedad mexicana y no me refiero a tener diplomados o maestrías, sino información básica que incluso está disponible en la página de la Consar, de Pensionissste o de cualquiera de las afores, pero no hay los esfuerzos suficientes para que los trabajadores —cotizantes al IMSS, ISSSTE o independientes— entiendan y asuman las decisiones que más les convengan pensando en su retiro”, comentó Pliego Moreno durante su participación.

La Consar estima que de las 68 millones de cuentas de ahorro para el retiro que existen, aproximadamente hay 18 millones de trabajadores que no saben dónde está su cuenta afore.

Políticas con perspectiva de género

Por su parte Carlos Hurtado López, director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, comentó que de cara al futuro, se necesitan políticas pensionarias con perspectiva de género más eficientes porque la mayoría de las personas que no alcanzan un Pensión Mínima Garantizada (PMG) son mujeres.

“La razón de esto es que se mantienen fuera de la fuerza de trabajo más tiempo durante su vida laboral que los hombres, entonces desde el Centro de Estudios tenemos propuestas que podrían ayudar a que las mujeres no se quedaran fuera de la PMG y también para que los hombres tuvieran un alivio en el caso que estén a cuidado de los niños”, dijo.

valores@leconomista.mx