Inbursa, de Carlos Slim, se baja del proceso de compra de Banamex

Grupo Financiero Inbursa, del empresario Carlos Slim, se retirará de la puja por la venta de Banamex, informó la tarde de este miércoles a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), por lo que quedan sólo dos interesados en adquirir el negocio de banca de consumo y empresas del estadounidense Citigroup.

Se trata de Banca Mifel, de Daniel Becker, actual presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), quien ha buscado asociarse con otros inversionistas, y el empresario Germán Larrea, quién también ha buscado alianzas. Estos dos grupos, hasta ahora, no han dicho que se bajen del proceso.

Grupo Financiero lnbursa agradece haber sido invitado a participar en el proceso que lleva adelante Citigroup en relación con la potencial venta de sus negocios de banca de consumo y banca empresarial en México”, señaló en su comunicado.

No obstante, confirmó que luego de su propuesta no vinculante para la adquisición de dichos negocios, las partes acordaron mutuamente que Inbursa no continuará en las siguientes etapas del proceso.

Inbursa puntualizó que acelerará su desarrollo tecnológico, así como su alto potencial de crecimiento y participación de mercado en México, y continuará con su oferta de productos diferenciados a favor de los clientes.

Después del anuncio de que Citigroup vendería Banamex, a inicios del 2022, fueron varios grupos interesados en su compra. Sin embargo, gradualmente han cejado en su intención.

Así, además de Inbursa, se han bajado del barco HSBC, Banco Azteca, Santander, Ve por Más, Grupo Financiero Banorte.

De acuerdo con la información proporcionada por los dueños de Banamex, la institución se vendería en una sola operación, esto incluiría el banco, la casa de bolsa y la Afore, entre otros activos.

Versiones extraoficiales indican que la oferta por los activos de Banamex ha sido entre los 6,000 y 8,000 millones de dólares, debajo de lo que pretende ganar Citi con la operación.

Citi anunció que en caso de no encontrar un comprador buscaría listarse como empresa pública en la BMV, aunque no dio datos de la operación.

El presidente Andrés Manuel López Obrador sugirió recientemente que el banco se quedara en manos de mexicanos y que el patrimonio del Fondo Cultural Banamex se mantenga en territorio nacional. Además de que recomendó no se despida personal en la operación de compra-venta.

