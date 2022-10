Inbursa, Mifel y Larrea, los que seguirían interesados en comprar Banamex

Con el anuncio de que Banorte ya no seguirá en el proceso de compra de Banamex, ya sólo son tres los que seguirían interesados en hacerse del negocio de banca minorista y de empresas de Citigroup en México.



Se trata de Inbursa de Carlos Slim; Mifel, del actual presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Daniel Becker, y Germán Larrea de Grupo México. Los tres, se ha dicho, han buscado a otros grupos de inversionistas, y hasta ahora no han informado que ya no estén interesados en la compra.



De esta forma se ha pasado de ocho a tres el número de interesados en comprar Banamex. Cuando se anunció la venta de la filial mexicana de Citigroup, alzaron la mano Banorte, Santander, HSBC, Banco Azteca, Ve por Más, Inbursa, Mifel y el empresario Germán Larrea. No obstante, gradualmente los primeros cinco se han bajado del barco.



Banorte, sin embargo, era el que sonaba más fuerte para adquirir Banamex, y con ello convertirse en el principal grupo financiero de México, incluso por arriba de BBVA.



“Grupo Financiero Banorte informa al público inversionista que, al 20 de octubre de 2022, Banorte no continúa en el proceso organizado por Citigroup, en relación con la potencial venta de parte de las operaciones de Citibanamex en México”, expuso la institución este viernes en información enviada a la BMV.



Apenas la tarde del jueves, el director general de la institución, Marcos Ramírez Miguel, informó en conferencia de prensa, que no podía revelar más información sobre este proceso.



El anuncio de Banorte fue bien visto por los inversionistas, lo que se vio reflejado en un incremento en el precio de la acción el viernes.

BBVA seguirá a la cabeza

Con el anuncio de la salida de Banorte del proceso de compra de Banamex, BBVA seguirá como el principal grupo financiero del país, con más de 2.7 billones de pesos en activos a diciembre del 2021, de acuerdo con información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)



En caso de que Banorte hubiera adquirido Banamex, sumaría más de 3.4 billones, quedando así a la cabeza.



En caso de que Inbursa o Mifel se hicieran de la filial mexicana de Citigroup, no rebasarían a BBVA, pues con el primero se sumarían poco más de 2.1 billones, y con el segundo arriba de 1.6 billones, tomando en consideración los datos de la CNBV al cierre del año pasado.

rrg