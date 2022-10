Banorte se retira del proceso de compra de Banamex

Grupo Financiero Banorte, que opera al mayor banco en manos de inversionistas mexicanos, dijo la mañana de este viernes que decidió no continuar en el proceso de compra del negocio en el país del gigante estadounidense Citigroup.

Banorte presentó en el mes de junio una oferta no vinculante por Citibanamex, la unidad minorista de Citigroup en México. El banco contrató a la unidad de banca de inversión de Bank of America para que le asesorerá en la oferta.

A finales de julio Santander informó que no seguirá en el proceso de venta de Banamex. En información fue enviada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el banco de origen español precisó que luego del anuncio de venta de Banamex, presentó una oferta no vinculante, pero que tras haber sido sometida a la consideración de Citi, el banco fue informado de que no continuará en las siguientes etapas del proceso.

erp