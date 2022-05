El sector de las sociedades financieras de objeto múltiple (sofomes), que tiene una cartera cercana a 900,000 millones de pesos, denunció una falta de diálogo con el actual gobierno para avanzar en una agenda que ayude a estos intermediarios y a su vez se detone el apoyo al segmento de las pequeñas y medianas empresas (pymes).

En entrevista, Enrique Presburger Cherem, presidente de la Asociación de Sofomes en México (Asofom), detalló que existe una falta de comprensión del gobierno actual sobre esta figura, la cual lleva más de 15 años en el mercado financiero mexicano y se ha concentrado en apoyo a las pymes; sin embargo, en lugar de impulsar a dichas instituciones se percibe una especie de ataque en contra de ellas al crear programas gubernamentales que les compiten.

“Es como una inacción e ignorancia total (del gobierno). No avanzan los temas, ignoran los argumentos que les damos, no hay juntas de reciprocidad, hay monólogos y no diálogos, hay imposiciones legislativas, no hay operatividad que hagan que las cosas cambien”, expresó Presburger Cherem.

De acuerdo con el representante de la Asofom, que representa a cerca de 200 sofomes, actualmente la asociación trata de impulsar una agenda de colaboración con el gobierno actual; sin embargo, cada vez que busca el diálogo, se enfrenta tanto a barreras regulatorias como de mercado, muchas de ellas provocadas desde la misma administración gubernamental.

“Cada vez vemos más multas, más restricciones, ausencia de diálogos, medidas que son cada vez más de castigo al sector, como menos fondeo de la banca de desarrollo, reformas fiscales que atentan contra la figura, cero incentivos en tasas de interés sobre mayor inclusión, o sea, un panorama adverso", acotó el presidente de la Asofom.

En este contexto, Presburger Cherem indicó que, además, el gobierno ha impulsado a una banca de desarrollo de primer piso, en lugar de apoyarse con este tipo de intermediarios que pueden llegar a sectores que hoy en día no son atendidos por otros jugadores.

Destaca la importancia

Las sofomes son entidades que tienen en su objeto social la realización habitual y profesional del otorgamiento de crédito, arrendamiento y factoraje financiero. Para canalizar recursos, requieren fondeo de los mercados, banca privada y de desarrollo, inversionistas privados, entre otros.

Según el Presidente de la Asofom, el primer crédito en seis de cada 10 empresas en México proviene de una sofom y es ahí donde radica la importancia de esta figura. “Somos el motor de las nuevas empresas en México”.

Presburger Cherem destacó que dentro del universo de casi 2,000 sofomes en operación, existen entidades con una mayor especialización dentro de los segmentos que atienden, lo que les permite la posibilidad de ser más flexibles en materia de garantías, especialización y con mayor rapidez en el proceso de crédito.

Según los cálculos de la Asofom, en los últimos años el sector de las sofomes ha crecido 10% de manera anual, aún con la pandemia, cuando el crédito de otros sectores, como el bancario, ha tenido caídas. Tan solo, durante el 2021 la cartera vigente bancaria decreció 2% respecto al mismo periodo del 2020.

La agenda de la Asofom busca incidir en temas como cambiarles la denominación de ‘no reguladas’ a ‘no vinculadas’; reglas fiscales para poder deducir cartera vencida; mayor apoyo de la banca de desarrollo; mejorar los tiempos de respuesta de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para emisiones bursátiles y reducir la carga regulatoria relativa a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.

valores@eleconomista.mx