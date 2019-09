“El futuro nos alcanzó”, así calificó Adalberto Palma, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el término del plazo para que las empresas de tecnología financiera, conocidas como fintech, presentaran la solicitud formal para operar en el país.

Las fintech tenían hasta el pasado 25 de septiembre para presentar a la CNBV su solicitud para poder operar, de manera formal y conforme a la Ley Fintech, en México. De acuerdo con datos de la supervisora, sólo 85 de estas empresas registraron su solicitud.

De estas empresas, 60 solicitaron autorización para operar como instituciones de fondos de pago electrónico, mientras que 25 como instituciones de financiamiento colectivo, conocidas como las plataformas de crowdfunding.

“Me da gusto que haya fintech que estén modernizando el sector y que haya gente que decidió disciplinarse y entrar en este proceso. ¿Son pocas? No lo sé, pero lo que sí sé es que es un esfuerzo muy importante de la gente que ya estaba y me da mucho gusto que hayan decidido hacer las cosas bien”, declaró a medios el presidente de la CNBV al término de un evento.

El radar de Finnovista sobre las fintech identificaba a cerca de 400 de estas empresas en el país; sin embargo, sólo 200 encajaban en la regulación. Las 85 fintech que presentaron su solicitud en tiempo y forma podrán continuar con sus actividades hasta que su solicitud sea resuelta. El tiempo para que la CNBV les dé respuesta sobre su autorización será de 90 a 180 días.

Aquellas que no presentaron su solicitud de autorización “deberán abstenerse” de seguir con la actividad o de celebrar nuevas operaciones y deberán realizar únicamente los actos tendientes a la conclusión o cesión de las operaciones existentes. De no hacer lo anterior, estas personas podrían estar sujetas a las sanciones penales y administrativas que marca la ley.

Respecto a los usuarios, Adalberto Palma refirió que este paso representa una seguridad en estas nuevas alternativas, además de promover la inclusión financiera en el país.

“Ahora tendrán la seguridad que debe proveer cualquier jugador de este tipo de servicios. Precisamente, nuestro trabajo (en la CNBV) es asegurar que estas entidades trabajen dentro del margen regulatorio”.

“Estamos listos para recibir más”

En tanto, las personas interesadas en constituir sociedades de nueva creación podrán iniciar su proceso de autorización ante la CNBV en cualquier momento y realizar las actividades correspondientes a una fintech una vez obtenida la autorización.

“Estamos listos para recibir a los que quieran entrar. El plazo que se venció era para que los que no se registraron no pudieran seguir actuando, pero eso no quiere decir que no puedan entrar más”, indicó Adalberto Palma.

En la página de la CNBV, los interesados en operar alguna institución de tecnología financiera podrán encontrar las guías para solicitar su autorización y así poder operar en México.

Al ser cuestionado sobre si se encontraba satisfecho con la respuesta de las fintech que emitieron su solicitud, Adalberto Palma refirió que “no tenía ninguna expectativa” o “número mágico” sobre cuántas serían las que presentarían su registro.

No obstante, destacó que las solicitudes emitidas y lo que se ha hecho respecto a este tema son un buen momento para el país en términos de regulación, sobre todo por ser una industria que “ya está aquí, que ya se quedó.

“Esto ya evolucionó, la competencia ya está (...) La Ley Fintech puso a México a la vanguardia. Yo no voy a presumirlo porque no estaba, pero ahora me toca asegurar que eso permanezca y, sobre todo, que haya inclusión financiera. Esto tiene que llegar al usuario que estaba alejado de las instituciones y, para aquellos que no lo están, ser más eficiente”, finalizó.