En Chile, un importante paso dio esta jornada la nueva reforma constitucional que permite un segundo retiro de los ahorros de las cuentas individuales de las AFP con el fin de hacer frente a los efectos económicos de la pandemia.

Tras una larga jornada, el pleno de la Cámara aprobó por 130 votos a favor, 18 en contra y 2 abstenciones el proyecto en general. Específicamente, de los 72 diputados oficialistas, 55 votaron a favor del segundo retiro del 10% y 17 votaron en contra. También hubo dos abstenciones y cinco se ausentaron.

El proyecto además fue despachado al Senado, ya que luego de la votación en general, se pusieron a discusión las indicaciones que ingresaron parlamentarios de ChileVamos, resultando rechazadas las ideas de que se establecía el pago de impuestos al retiro de fondos de las AFP y que el proceso estuviera condicionado a una reducción de ingresos de los que accedieran al beneficio.

En la jornada además se votó la iniciativa que busca que los enfermos terminales puedan acceder al 100% de sus ahorros de forma anticipada. Esta moción fue aprobada con 150 a favor y volverá a la comisión para su discusión en particular dado que se ingresaron nuevas indicaciones al proyecto.

El diputado Camilo Morán, también reiteró su voto a favor. “Pese a todos los esfuerzos de mi gobierno, no puedo torpedear la mejor ayuda que recibieron los chilenos en medio de esta pandemia. Mi voto a favor es un voto humanitario. Le pido a la oposición que saquemos las telarañas que tiene la reforma”.

En tanto, el presidente de la comisión de Constitución de la Cámara -instancia donde se discutió la moción anteriormente- Matías Walker, emplazó al Ejecutivo a que no utilice la tramitación de la reforma previsional para frenar el segundo retiro del 10 por ciento.

“Que no ocupe el gobierno como excusa para no llegar a un acuerdo en el senado en la reforma previsional, este segundo retiro, porque el proyecto lo despachamos hace 10 meses en la Cámara”. Miguel Ángel Calisto señaló: “tenemos que recurrir a este tipo de proyecto porque cuando el gobierno no entrega soluciones, entonces nosotros tenemos que buscar soluciones para la gente que representamos. Estoy absolutamente de acuerdo con respaldar este proyecto, tenemos a nuestra gente en una crisis económica”.