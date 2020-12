El sector de los centros cambiarios en el país, compuesto por cerca de 900 entidades, ve con buenos ojos la reforma a la ley del Banco de México (Banxico), la cual lo obligaría a adquirir los dólares excedentes de las instituciones financieras, ya que ésta les permitiría mover más fácilmente las divisas que adquieren y que por falta de relaciones con la banca, no pueden hacerlo.

En entrevista, Vianey Bañuelos Núñez, presidenta de la asociación de centros cambiarios Unión Mexicali, indicó que en la discusión sobre la reforma a la Ley del Banxico es necesario incluir a estas organizaciones, que forman parte importante de la actividad cambiaria de dólares en efectivo del país, en beneficio del servicio que ofrecen tanto a personas morales como físicas, especialmente en la zona norte del país.

De acuerdo con Bañuelos Núñez, en la actualidad los centros cambiarios cuentan con un problema de excedente de dólares que no pueden mover con la banca, misma que cerró relaciones con otras figuras del sistema financiero desde el 2011 tras escándalos de lavado de dinero en el entorno.

“La verdad es que tenemos muchos excedentes, tanto la banca como los centros cambiarios, y no tenemos en dónde colocarlos. Entonces, que el Banxico compre excedentes sería fenomenal. En su tiempo los bancos nos compraban dólares que teníamos como excedentes, pero fue a raíz de un caso de lavado que dejaron de comprarnos porque nos consideraron de alto riesgo al no saber de dónde venían los dólares”, detalló la presidenta de Unión Mexicali.

Bañuelos Núñez destacó que actualmente, muchos sectores del sistema financiero regulado, diferente al bancario y que cumplen con la regulación antilavado, tienen un problema sistémico debido a que la banca les ha cortado relaciones, lo que les causa problemas para el pago de contribuciones fiscales y otras erogaciones.

“El motivo es que los bancos tienen clasificados en su matriz de riesgo a los centros cambiarios como de alto riesgo... lo que los bancos no quieren aceptar es que el efectivo es algo que no pueden controlar y que no se controlará por muchos años más, se puede mitigar el riesgo del uso del efectivo, pero hasta ahí”, comentó.

Cumplen regulación

La representante de Unión Mexicali indicó que actualmente, los centros cambiarios están incorporados a la regulación en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo que lleva la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

“Del 2010 a la fecha se ha fortalecido a pasos agigantados la regulación antilavado, ya no estamos en el mismo panorama que hace 10 años. Que digan que con esta nueva reforma el Banxico se va a vulnerar o se va a lavar dinero por medio de él, es como decir que en estos últimos 10 años no sirvieron de nada regulatoriamente”, acotó.

Bañuelos Núñez añadió que buscarán a los legisladores para que tomen en cuenta las opiniones de los centros cambiarios, ya que este sector tiene diversas propuestas, de como utilizar medios de pago tecnológicos para la compra y venta de dólares en efectivo en beneficio de las personas morales que buscan colocar sus recursos en dólares.

