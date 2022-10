CNBV promueve un marco jurídico fuerte para atraer empresas al mercado de valores

Puebla, Pue. Las instituciones de regulación del sistema financiero trabajan en una reforma para impulsar la participación y el desarrollo en el mercado de valores, a través de medidas para facilitar el acceso para la empresas.

En ese sentido, Jesús de la Fuente, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), señaló que desde el organismo que preside y las demás autoridades del sistema financiero como el Banco de México, se impulsa una agenda para construir un marco regulatorio sólido.

“Sin un marco jurídico sólido, que se ajuste a las condiciones modernas de los mercados, no puede propiciarse este desarrollo... Tenemos un marco que comienza desde la Constitución, donde claramente le da facultades al Congreso de la Unión para establecer uma legislación relacionada con la intermediación servicios financieros donde se encuentra el sector del Mercado de Valores”, comentó De la Fuente.

En ese sentido, el presidente destacó que el órgano que preside no tiene como objetivo principal realizar sanciones, sino regular con prudência. Sin embargo, sus facultades le obligan a vigilar que las distintas instituciones cumplan con la regulación.

“La Comisión Nacional Bancaria y de Valores no tiene como objetivo sancionar. Su objetivo es ser prudencial, para prevenir, incentivar el crecimiento y desarrollo del mercado; sin embargo, cuando se presentan las situaciones en donde no se cumplen con las disposiciones o se incurren en conductas en las que se pueden tipificar delitos, la comisión tiene la obligación de actuar", explicó De la Fuente.

En ese sentido, Rodríguez señaló que en todo el mundo se presentan casos de insolvencia aislados en ciertas empresas, por lo que indicó que la situación no debe ser señal de alerta.

"Se presentan casos aislados, como en todo el mundo, de instituciones que tienen problemas financieros, pero eso no debe de alarmar, en el mundo se presentan ciertas situaciones de emergencia, planes de negocio que no fueron los adecuados de capitalización de riesgos. El mercado financiero es uno de riesgos, lo que tenemos que hacer es prevenir, para que no se presente ese tipo de situaciones", explicó el presidente de la CNBV.

Además, dijo que es necesario reconocer que el mercado de valores enfrenta retos para atraer a más empresas, por lo que es uno de los puntos fundamentales de los propuestos en la reforma.

"Uno de los mayores retos que enfrentamos es poder incrementar el tamaño actual del Mercado de Valores, empezando por mostrar más empresas en las dos bolsas de valores que tenemos, la Bolsa Mexicana de Valores, la más antigua y la Bolsa Institucional de Valores, de las que tenemos que impulsar más el crecimiento de la base de inversionistas", comentó De la Fuente.