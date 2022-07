La elevada inflación ha llevado a que el Banco de México (Banxico) suba la tasa de referencia en 375 puntos base de mayo del 2021 a la fecha, y hoy se ubica en 7.75 por ciento. Aunque especialistas financieros estiman que pronto se llegue al tope en materia de política monetaria, también pronostican que la tasa cierre el 2022 en 9.50 por ciento

Hasta ahora, la banca en México no ha trasladado en la misma magnitud el alza de la tasa de referencia al interés de sus diferentes tipos de crédito. Esta situación hace pensar al gremio que no habrá un impacto negativo severo en la calidad de la cartera, por lo que no se prevé un crecimiento importante en el Índice de Morosidad (Imor).

Información de la Asociación de Bancos de México (ABM) refiere que, hasta este momento, son los créditos de empresas y los de nómina, los que han registrado el mayor incremento en la tasa, pero aún así, menor a dos puntos porcentuales.

De acuerdo con los datos del organismo, mientras que en mayo del 2021 la tasa de interés para créditos nuevos a empresas era en promedio de 6.63%, en mayo del 2022 se ubicó en 8.27%, un incremento de 1.64 puntos porcentuales.

Mientras que en crédito de nómina, en el periodo pasó de 25.98 a 27.45%, un alza de 1.48 puntos; en tarjeta de crédito de 33.62 a 34.31%, un aumento de 0.69 puntos; y en auto, de 12.13 a 12.49%, 0.36 puntos más.

Por otra parte, en créditos personales la tasa promedio para créditos nuevos pasó en el periodo de 44.07 a 44.98%, 0.91 puntos más; y en vivienda, de 9.03 a 9.19%, un alza de 0.16 puntos porcentuales.

“A pesar de un entorno en donde la tasa de referencia viene creciendo, dado el nivel de competencia que existe en la industria, las tasas de interés de los productos no se están moviendo en la misma magnitud”, ha dicho el presidente ejecutivo de la ABM, Rodrigo Brand.

Aunado a esto, gran parte de los créditos están contratados a tasa fija, y éstos de ninguna manera se verán afectados.

Ante esto, la ABM ha resaltado que no se espera un impacto negativo importante en la morosidad de la banca, pues en periodos recientes de alza de tasas, el Imor se comportó favorablemente.

Imor ha bajado

Ejemplificó que en el periodo que abarcó enero del 2016 a enero del 2019, la tasa de interés subió 500 puntos base, con una máxima inflación en el periodo de 6.77 por ciento.

Ahí, el Imor de la cartera al sector privado bajó 70 puntos base; registrándose un alza de 20 puntos en consumo; en vivienda una baja de 80 puntos; y en empresas una reducción de 90 puntos.

Ahora, en el periodo de mayo del 2021 a junio del 2022, la tasa de referencia ha subido 375 puntos base, con una inflación de 7.99 por ciento. En este lapso, el Imor en la cartera al sector privado, ha disminuido en 10 puntos base; con una baja en el portafolio de consumo de 120 puntos; en vivienda de 70 puntos, pero un aumento de 50 puntos en empresas.

Creo que esto tiene que ver con lo que hemos aprendido como sistema financiero y como usuarios en los últimos 30 años, donde la cultura del no pago prácticamente desapareció. La gente es consciente de sus obligaciones, y esto se refleja en una muy buena evolución de la morosidad”, puntualizó el presidente ejecutivo de la ABM hace unos días.

Lo anterior no implica que el gremio bancario baje la guardia ante un escenario todavía complejo hacia adelante.

Imor de los diferentes portafolios de la banca (%)

Sector privado: 2.8

Empresas: 2.6

Consumo: 3.0

Vivienda: 2.9

Fuente: CNBV

