Después de largas sesiones en el Congreso de la Unión para modificar la Miscelánea Fiscal 2022, y en particular el Código Fiscal de la Federación (CFF), se aprobó que a partir del próximo año todos los jóvenes mayores de 18 años tengan la obligación de tramitar su alta en el Registro Federal de Contribuyentes.

La redacción de la reforma al artículo 27 del CFF establece que “tratándose de personas físicas sin actividades económicas, dicha inscripción se realizará bajo el rubro de inscripción de personas físicas sin actividad económica”, para así no generar la obligación de presentar declaraciones, pagar contribuciones y, por lo tanto, no ser acreedores a multas que van desde 3,870 a 11,600 pesos.

“Si bien la redacción que viene en el dictamen establece con claridad que no habrá sanciones y que los jóvenes no tendrán que tributar porque estarán en el rubro de “sin actividad económica”; hay una zona gris que generará problemas en el tiempo”, comentó en entrevista Max Diener Sala, ex procurador Fiscal de la Federación.

En este sentido, comentó que aún con dichas modificaciones los jóvenes podrían entrar en una inseguridad jurídica porque es una norma imperfecta. “Aquellos mayores de edad que reciban en su cuenta recursos por parte de sus padres tendrían que hacer la distinción sobre cuáles recursos son de manutención y cuáles no.

“Será una situación que se prestará a problemáticas porque habrá jóvenes con 25 años que seguirán estudiando y recibirán dinero de sus padres. En algún momento existirá la discusión de si esos recursos que reciben ya son ingresos acumulables o no. (Entonces) Ahí se abre la discusión de la seguridad jurídica”, comentó el ex funcionario público durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Senadores del bloque opositor comentaron en su momento que la redacción del artículo 27 del CFF es una “norma imperfecta” debido a que se le quitó la sanción, es decir su finalidad, y por ello, era necesario re formular la sintaxis. Además, de que “personas sin actividad económica” se abre a la interpretación.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) tendrá que inscribir al Registro Federal de Contribuyentes a poco menos de 8.6 millones de jóvenes, de acuerdo con el Censo del 2020 elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Medida radical y excesiva

El también catedrático comentó que esta medida, que tiene como ejes formalizar la economía, combatir a las empresas factureras, impedir el robo de identidad y cambiar la cultura tributaria mexicana, es “muy radical”.

En este tenor, Laura Grajeda Trejo, presidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, comentó a este medio que la medida de control es excesiva porque se obligará a los jóvenes a tramitar su RFC aunque no tengan un trabajo.

Por otro lado reveló que hace poco sostuvo una reunión con el presidente del Inegi y llegó a la conclusión de que hay muchos jóvenes que dejaron de estudiar por el Covid-19 y que no se inscribieron al ciclo escolar, por ello “más que cargar regulaciones (fiscales) hay que ser empáticos a lo que estamos viviendo como país”.

santiago.renteria@eleconomista.mx