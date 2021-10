PIB per cápita

La brecha entre México y EU sigue ensanchándose

La brecha en el PIB per cápita entre México y Estados Unidos ha crecido y seguirá creciendo en los próximos años, advierte un documento elaborado por el FMI. El PIB mexicano era un poco más de 38% del estadounidense en 1990 y ahora está debajo del 30 por ciento. El gráfico que ilustra esta divergencia comienza en 1988 y nos cuenta en una imagen lo que han sido nuestras últimas tres décadas de desempeño económico. Queda claro que la distancia de la riqueza per cápita entre México y Estados Unidos no se redujo con el Tratado de Libre Comercio. Es evidente, también, que las grandes crisis nos pegan más duro que a nuestros vecinos.