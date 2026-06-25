Ven riesgos en pacto de Pemex con Petrobras

Organizaciones ambientales y de la sociedad civil advirtieron que el Memorando de Entendimiento (MoU) firmado entre Petróleos Mexicanos y Petrobras para fortalecer la cooperación en materia energética podría sentar las bases para la exploración y explotación de hidrocarburos en aguas profundas del Golfo de México, actividad que calificaron como una de las de mayor riesgo ambiental y social para el país.

A través de un pronunciamiento conjunto, organizaciones como Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Greenpeace México, Oceana, Conexiones Climáticas, Engenera y Nuestro Futuro señalaron que la alianza entre ambas petroleras llega en un momento en que México enfrenta los efectos cada vez más severos del cambio climático.

Las agrupaciones cuestionaron que, en lugar de impulsar una transición energética basada en fuentes renovables, el gobierno federal esté apostando por profundizar la dependencia de los combustibles fósiles, los cuales, sostuvieron, contribuyen al agravamiento de la crisis climática y representan riesgos para los ecosistemas y las comunidades costeras.

“Las decisiones en materia energética deben incorporar plenamente los costos ambientales, sociales y climáticos para evitar que el Golfo de México siga siendo tratado como una zona de sacrificio”, señalaron.

Advierten por desastre

Las organizaciones destacaron que la explotación petrolera en aguas profundas y ultraprofundas implica operaciones complejas que se realizan a miles de metros bajo el nivel del mar, donde cualquier falla puede derivar en desastres ambientales de gran magnitud con efectos prolongados durante décadas.

Además, subrayaron que este tipo de proyectos requieren inversiones multimillonarias y largos periodos de desarrollo antes de comenzar a generar producción comercial de hidrocarburos.

Como ejemplo citaron el proyecto Trion, considerado el primer gran desarrollo de aguas profundas en México, cuya entrada en producción está prevista para 2028.

También, recordaron que el Golfo de México ya ha sufrido afectaciones derivadas de la actividad petrolera, incluyendo derrames, contaminación marina, destrucción de hábitats y daños a pesquerías y comunidades costeras.

Las ONG firmantes sostuvieron que la única forma de reducir los riesgos asociados a la industria petrolera es acelerar una transición energética basada en fuentes renovables y criterios de justicia social y ambiental.