“Grandes bancos, preparados para enfrentar recesión”

Los principales bancos estadounidenses están bien preparados y cuentan con los recursos necesarios para hacer frente a una grave recesión y seguir concediendo préstamos a hogares y empresas, afirmó ayer 24 de junio, la Reserva Federal (Fed).

Se ha comprobado que los 32 grandes bancos sometidos a la “prueba de resistencia” anual de la Fed la han superado, manteniendo un nivel de liquidez superior al mínimo exigido en la prueba.

“A pesar de absorber más de 708,000 millones de dólares en pérdidas crediticias totales en el escenario hipotético de este año, el capital solo se redujo 1.6 puntos porcentuales en total, manteniéndose por encima de los requisitos mínimos de capital”, señaló la Fed.

En la prueba de resistencia del año pasado, se sometió a 22 bancos a un escenario de pérdidas de 550,000 millones de dólares, un nivel de severidad similar. Los 22 también la superaron en el 2025.

“Los resultados de hoy ponen de relieve la solidez del sistema bancario”, mencionó Michelle Bowman, vicepresidenta de Supervisión de la Fed.

“Mientras trabajamos para aumentar la transparencia y la rendición de cuentas de la prueba de resistencia, las opiniones del público nos ayudarán a seguir mejorando y a infundir una mayor confianza en la prueba y en sus resultados”.

El escenario de este año incluía una grave recesión mundial con una elevada tensión en los mercados inmobiliarios comerciales y residenciales.

La crisis hipotética incluía una caída de 39% en los precios de los inmuebles comerciales y de 30% en los precios de la vivienda. Los precios de las acciones cayeron 58 por ciento.

La tasa de desempleo aumentó en torno a 5.5 puntos porcentuales hasta 10% en esta situación. El PIB real cayó 4.6% desde su máximo hasta su mínimo del escenario.

De los 708,000 millones de dólares en pérdidas previstas durante el escenario analizado, 89% correspondía a pérdidas por préstamos, mientras que el resto se repartía en diversas categorías, incluido 1.0% por pérdidas en valores.

Las pruebas de resistencia se implantaron a raíz de la crisis financiera mundial del 2008.

Los bancos más pequeños se someten a estas pruebas una vez cada dos años, como ha sido el caso este año.