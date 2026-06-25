Bessent aplaude reducción de las orientaciones de la Fed

Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos (EU), aplaudió el plan del presidente de la Reserva Federal (Fed), Kevin Warsh, de reducir las orientaciones sobre las tasas de interés futuras, pero señaló que los responsables de la política monetaria deben mantener una actitud abierta respecto al impacto del conflicto con Irán sobre la inflación y al aumento de la productividad impulsado por los modelos de Inteligencia Artificial (IA).

Bessent, en una entrevista con la CNBC, también respaldó la decisión de Warsh de no presentar una proyección de la trayectoria de las tasas de interés (conocida como “gráfico de puntos”) como parte de las previsiones económicas trimestrales.

“No creo que nadie deba hacer proyecciones con puntos. La única razón por la que alguna vez me gustaron los puntos fue cuando tenía mi negocio de inversiones: contábamos con un modelo de negociación que, de hecho, operaba en contra de los puntos, porque los puntos siempre se equivocan”, afirmó Bessent.

Tras su primera reunión sobre política monetaria la semana pasada, Warsh comunicó a los periodistas que va a convocar un grupo de trabajo formado por personal de la Fed y expertos externos para revisar sus prácticas de comunicación, incluido el gráfico de puntos que la Fed lleva publicando cuatro veces al año desde el 2012 para dar al público una idea de hacia dónde puede dirigirse el banco central de EU en materia de tasas de interés.