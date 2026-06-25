Avanza el Polo de Desarrollo del Bienestar en Michoacán

Al menos ocho empresas ya manifestaron su interés formal por instalarse en el Polo de Desarrollo del Bienestar (Podebi), Parque Industrial Bajío, en Zinapécuaro, Michoacán, que forma parte del Plan México del gobierno federal para la industrialización y sustitución de importaciones, dijo a El Economista, Claudio Méndez Fernández, secretario de Desarrollo Económico de la entidad.

De concretarse las cartas de intención, las primeras empresas podrían estar operando en un plazo de 10 a 12 meses a partir del inicio de la construcción del parque industrial en septiembre de este año. “Michoacán se ha posicionado como uno de los estados más avanzados en la implementación de los Polos de Bienestar, impulsados por la presidenta Claudia Sheinbaum”.

“Hay interés por la ubicación geográfica que tiene Michoacán, que estamos en el Bajío también, y estamos a la mitad entre Guadalajara y Ciudad de México; es un punto neurálgico para este proyecto de los polos a nivel nacional, así que vamos bien”, señaló.

El polo tiene una inversión estimada de 2,926 millones de pesos en un esquema público-privado, Grupo Citelis es el encargado del desarrollo de la infraestructura dentro del polígono con una inversión de 1,000 millones de pesos anunciados en agosto del 2025.

Se contempla la atracción de inversiones en sectores estratégicos como agroindustria, manufactura de autopartes, logística y comercio internacional. El predio tiene conectividad con la autopista México-Morelia-Guadalajara, el Aeropuerto Internacional de Morelia, el puerto de Lázaro Cárdenas, y la red ferroviaria de Kansas City Southern.

Líder agrícola

La entidad es líder en la producción agrícola, pero “no es la única vocación que tenemos, también está la logística y estamos desarrollando la industrial, por eso la importancia del Polo de Desarrollo”, estos tres sectores son las principales apuestas de la administración para el crecimiento económico, confirmó el secretario de Desarrollo Económico.

“En otros temas de inversión en diferentes zonas, estamos impulsando en Lázaro Cárdenas temas de infraestructura de que la aduana pase a tener un horario más extendido” esto al tiempo que la seguridad “es una prioridad para el estado”, dijo en entrevista Miriam Paola Pacheco, coordinadora de los Comités de inversión de Michoacán.

Una forma de incrementar las inversiones es “impulsando a las que ya están para que tengan mejores condiciones de movilidad, agua, gas natural, entre otros temas”, dijo.

Empleos formales

Al primer trimestre del 2026 Michoacán se encontró en octavo lugar en informalidad laboral con una tasa de 68%, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), ante esto, el titular de la Sedeco afirmó que se tiene una cruzada activa para la generación de empleos formales, “por primera ocasión este año pasamos el medio millón de empleos formales en el estado”.

En marzo de este año la entidad alcanzó el pico de 505,642 puestos de trabajo ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), sin embargo, al corte de mayo esta cifra disminuyó a 496,489 puestos de trabajo. El funcionario reconoció que existe informalidad en los tres sectores económicos, aunque es mínimo en el secundario, promueven campañas activas en todos los ramos.

“Nuestra intención es dejar la administración con 510,000 empleos formales”, concluyó.