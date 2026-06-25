Enmarcan protestas al partido de México

Madres buscadoras, transportistas, así como organizaciones sindicales se manifestaron en el marco del tercer juego de México en el mundial de la FIFA 2026.

La Secretaría de Seguridad capitalina implementó el operativo “Última Milla” en los alrededores del inmueble deportivo, con cierres parciales y restricciones de circulación en vialidades como Calzada de Tlalpan, Calzada Acoxpa, Periférico Sur, avenida Santa Úrsula y diversas calles aledañas al estadio.

En paralelo, integrantes del Personal de Asistencia y Apoyo a la Educación se concentraron frente a la estación Viaducto de la Línea 2 del Metro para exigir el cese de abusos laborales, incremento salarial y el pago de adeudos pendientes. La movilización se desarrolló sin afectar la circulación vehicular.

Más tarde, trabajadores agrupados en la Unión General de Trabajadores de México (UGTM), Asamblea General Pilares y la organización Queremos Trabajo Digno intentaron marchar desde las inmediaciones del Metro General Anaya hacia el estadio.

Los manifestantes denunciaron haber sido encapsulados por policías de la CDMX mientras exigían basificación, mejores salarios, prestaciones universales, respeto a la libertad sindical y la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007.

Por su parte, colectivos de madres buscadoras realizaron acciones para visibilizar la crisis de desapariciones.

En el Ángel de la Independencia, buscadoras interpretaron una versión modificada de la canción “Cielito Lindo”, sustituyendo parte de la letra para exigir avances en la búsqueda de más de 133,000 desaparecidos.

Más temprano ayer la Secretaría de Gobernación y la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas alcanzaron un acuerdo para dar seguimiento a las principales demandas del sector, lo que permitió desactivar los bloqueos carreteros activados por la mañana.