Nuevos partidos en México: dos serían conservadores, uno de centro y otro morenista

Cuatro organización están a un paso de convertirse en partidos nacionales; dos conservadoras, una de centro y otra vinculada a Morena.

Construyendo Sociedades de Paz, A.C sería el partido Construyendo Sociedades de Paz, organización que sería una nueva versión de los partidos Encuentro Solidario (PES) y Encuentro Social.

Esta agrupación —aliada en su momento de Morena— de corte conservador, se vio obligada a modificar su acrónimo y emblema luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reclamara el uso de sus iniciales.

Esta sería la tercera vez que integrantes vinculados a la iglesia evangélica se organizan para formar un partido.

La organización Personas Sumando en 2025, A. C., la cual busca crear el partido Somos México, está identificada como una agrupación de centro o centro derecha, que tiene orígenes en la llamada Marea Rosa y el Frente Cívico Nacional (FCN). Se muestra como una organización abiertamente de oposición a Morena y el gobierno. Entre sus integrantes están Guadalupe Acosta Naranjo, expresidente nacional del PRD, Xóchitl Gálvez Ruiz, excandidata presidencial del PRI, PAN y PRD y Claudio X. González, empresario, entre otros.

México Tiene Vida es encabezada por Eduardo Zamarripa Cortés y el empresario Jorge Garza Talavera, es de ideales conservadores —e incluso en algunos postulados de ultraderecha—, pues se dice defensor de la vida humana desde su concepción hasta su término natural. Tiene como eje rector la defensa de la familia y los valores humanos. Dicha agrupación ya cuenta con el registro como partido en Nuevo León.

Que Siga la Democracia es una agrupación nacida dentro de Morena y que en sus inicios en 2021, recabó firmas para promover la consulta de Revocación de Mandato del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Está encabezada por Edgar Garza Ancira, exmilitante de Morena.

Esta organización ha sido criticada al interior de Morena por buscar ser un partido político y fragmentar al guinda.