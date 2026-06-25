Trump ordena investigar por qué no baja precio de gasolina

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (EU), aseguró ayer que ordenó una investigación sobre las principales empresas petroleras debido a los altos precios de la gasolina, en un momento en que el mandatario enfrenta críticas por el impacto de la guerra en Medio Oriente.

Los precios mundiales del petróleo se dispararon después de que Irán bloqueara el flujo de petróleo a través del estratégico estrecho de Ormuz, en respuesta a los ataques de EU e Israel que desataron el conflicto en febrero.

“Las grandes petroleras no están bajando el precio en las gasolineras de manera proporcional a la fuerte caída de los precios que están pagando por el petróleo”, aseguró Trump en su red Truth Social.

“¡Esos precios están cayendo en picada! En otras palabras, se está ‘estafando’ a los clientes”, agregó.

Los precios de la gasolina son un tema políticamente sensible en EU, donde los vehículos que funcionan con combustibles fósiles son el principal medio de transporte para muchos de sus habitantes.

Trump ha sido objeto de críticas por iniciar la guerra contra Irán y por su impacto en los costos del combustible que pagan millones de estadounidenses, a medida que se acercan las elecciones al Congreso de noviembre.

Lo cuestionan además por invertir miles de millones de dólares de los contribuyentes en la guerra, mientras la inflación se dispara en EU.

El Presidente ha pronosticado en repetidas ocasiones que los precios del combustible “caerían en picada” una vez que terminara el conflicto.

Sin embargo, los economistas cuestionan esa afirmación y esperan que los precios del petróleo tarden meses en volver a los niveles previos a la guerra.

Teherán y Washington llegaron a un acuerdo inicial que incluye la reanudación del tráfico de petroleros a través de Ormuz, aunque temas como el programa nuclear de Irán siguen siendo objeto de disputa.

Los precios de la gasolina siguen por encima de sus niveles previos al conflicto, pero han bajado desde que se anunció el pacto.

El precio promedio de un galón de gasolina se situó en 3.93 dólares el martes, según el club automovilístico AAA.