Sheinbaum busca reconstruir lo que cuatro décadas destruyeron

En la mañanera del martes pasado se anunció que el IMSS instaló 42 tomógrafos, el ISSSTE amplió su red de telemedicina y el programa La Clínica es Nuestra transfirió 4,608 millones de pesos a 8,483 unidades médicas. La narrativa oficial es transformación. Los números, leídos con cuidado, indican que la presidenta Claudia Sheinbaum busca recuperar el terreno perdido en cuatro décadas de abandono del sistema de salud del país.

El detalle técnico respalda el anuncio. 41 de esos tomógrafos son de 256 cortes y duplican la capacidad diagnóstica diaria, de 20 o 25 estudios a más de 50, en los 40 hospitales de 19 estados en que fueron instalados. La red del ISSSTE pasó de 239 a 859 unidades conectadas, 741 en operación y 118 hospitales con consultas a distancia. Casi 15,000 enfermeras fueron capacitadas para prescribir.

El tamaño del problema es inmenso. México tiene una cama hospitalaria por cada 1,000 habitantes, frente al promedio de 4.2 en la OCDE. Hay 2.7 médicos por cada mil habitantes, contra 3.9 en el promedio de la OCDE, y tres enfermeras por cada mil, frente a 9.2 en esos países. El gasto total en salud ronda 5.9% del PIB, mientras el promedio de la OCDE supera 9 por ciento.

Esa brecha no se abrió en este sexenio ni en el anterior. Entre 1943 y 1982 el IMSS instaló 29,000 camas. Entre 1983 y 2018, apenas 4,000 más. Pero la SSA, que atendía a la población sin seguridad social, estuvo aún peor. Hacia los años sesenta, la SSA tenía 0.73 camas por cada mil beneficiarios, frente a 1.8 en el IMSS y el ISSSTE, y gastaba 45.5 pesos anuales por persona, contra 932 en ambas. Desde 1982 el PRI descuidó el sistema de salud. El PAN creó el Seguro Popular sin darle capacidad hospitalaria propia, y Andrés Manuel López Obrador lo eliminó sin sustituto funcional. El INSABI fracasó y fue sustituido por el IMSS-Bienestar.

La presidenta recibió un sistema debilitado. Es cierto, pero no solo de los gobiernos del PRI y PAN sino del propio aldeano de Palenque.

Lo nuevo, y esto merece reconocerse, es que el enfoque desde 2024 luce más ordenado y técnico. El gobierno proyecta unas 12,000 camas adicionales para el IMSS, tres veces más que las instaladas entre 1983 y 2018. También se forman casi 19,000 médicos residentes en el ciclo iniciado este año porque, por ejemplo, un tomógrafo sin radiólogo es una máquina inútil.

Esos médicos serán especialistas hasta 2029 o 2030, y más tarde si requieren subespecialidad, lo que exige paciencia más allá de un sexenio. Si no crecen igual los tutores y los quirófanos, se forman más médicos sin formar mejores especialistas.

Claudia Sheinbaum también tiene razón en algo más. El rezago del IMSS y el ISSSTE no es por falta de cuotas de patrones y trabajadores, sino por décadas de inversión insuficiente del gobierno federal como tercer contribuyente. El de la población sin seguridad social es otra cosa: una promesa constitucional sin presupuesto desde 1983. Enfrentar ambos con metas concretas, y no solo con discurso, es una diferencia que debe reconocerse.

Ahora falta lo más difícil, medir resultados: tiempos de espera, recetas surtidas al cien por ciento, plazas vacantes, camas operando. Si esas cifras acompañan a los anuncios, México empezará a tener, por fin, el sistema de salud que su gente merece desde siempre.

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