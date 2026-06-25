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La Gran Carpa

Opinión de la sección de Foros del 25 de junio del 2026.

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OpiniónEl Economista

Redacción El Economista

Mujer en aro

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, urgió a tomar acciones inmediatas ante la crisis de desapariciones en México, registrando 135,105 personas desaparecidas y más de 72,000 restos humanos sin identificar. En San Lázaro, la legisladora señaló que la magnitud del problema obliga al Estado a fortalecer las investigaciones y mejorar las capacidades forenses. Exigió que las instituciones asuman su responsabilidad para garantizar la verdad, justicia, reparación del daño y medidas efectivas de no repetición.

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