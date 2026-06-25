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La Gran Carpa
Opinión de la sección de Foros del 25 de junio del 2026.
Mujer en aro
La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, urgió a tomar acciones inmediatas ante la crisis de desapariciones en México, registrando 135,105 personas desaparecidas y más de 72,000 restos humanos sin identificar. En San Lázaro, la legisladora señaló que la magnitud del problema obliga al Estado a fortalecer las investigaciones y mejorar las capacidades forenses. Exigió que las instituciones asuman su responsabilidad para garantizar la verdad, justicia, reparación del daño y medidas efectivas de no repetición.