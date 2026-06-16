Chile busca aplicar impuesto a los vapeadores

Si bien por estos días la ley miscelánea de reactivación y reconstrucción centra la atención del Ejecutivo en el Congreso, La Moneda tiene entre sus planes mantener el control de la agenda una vez despachada esa normativa.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anticipó en conversación con DF al cierre el pasado viernes que se presentará una batería de proyectos con focos en materias regulatorias, como, por ejemplo, adaptabilidad laboral, 40 horas y reformas al mercado de capitales.

El Ejecutivo busca también presentar un proyecto de ley que iguala el tratamiento tributario de un artículo de consumo tan reciente como popular: los vapeadores o cigarrillos electrónicos.

Se trata de instrumentos que se consideran sustitutos del tabaco. El dispositivo calienta un líquido para convertirlo en aerosol inhalable. Estos líquidos suelen contener nicotina, saborizantes y químicos tóxicos. En Chile, su uso y venta están regulados por el Instituto de Salud Pública (ISP) debido a los riesgos de adicción y daños respiratorios y cardíacos. Si bien desde el año pasado existe una ley que regula la publicidad de estos productos, lo cierto es que tienen un tratamiento tributario distinto a los cigarros y el tabaco.

Eso es lo que quiere revertir el Ministerio de Hacienda. La cartera se encuentra trabajando en un proyecto de ley, en conjunto con su par de Salud, para aplicar impuesto específico a los vapeadores e igualar su régimen tributario al del tabaco.

“En el vapeo, uno de los temas que estamos considerando incorporar eventualmente es una propuesta que queremos traer al Congreso para igualar también el tema tributario ahí e impedir que se vaya escapando la recaudación del tabaco hacia el sustituto. No quería adelantarlo ahora, pero es una de las tantas iniciativas que tenemos”, dijo Quiroz. Hoy, los vapeadores tributan solamente como cualquier producto, con el IVA de tasa 19 por ciento. Esto contrasta con el gravamen que se le aplica a otros productos similares.